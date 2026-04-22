“С правилото за българите лекуваме синдром, а не проблем – на първо място не работят школите, нямаме и качествени треньори“

С правилото за българите лекуваме синдром, а не проблема на българския футбол: това свое мнение изрази спортният журналист Стефан Йорданов в последния епизод на “Точно попадение“. По темата за новото правило, въведено от Българския футболен съюз, той коментира, че проблемът не се корени в това колко българи има в титулярните състави на родните тимове. Според него българският футбол трябва да измине по-дълъг път, за да се излекува – през неработещите школи и липсата на качествени треньори.

"Генералният проблем е, че школите не работят"

“Аз съм със смесени чувства за правилото за четиримата българи, вече плюс един, който да бъде титуляр. И не искам да бъда разбран погрешно, искам да развиваме български футболисти. Не знам дали това е начинът, защото според мен лекуваме симптом, а не причината, проблема генералния. Генералният проблем е, че школите не работят, на първо място. На второ място, нямаме качествени треньорски кадри. Ако си решим тези два проблема – школи и треньори, от там ще тръгне всичко в българския футбол. Но това е дългият път, който трябва да се извърви“, заяви Стефан.

Още: “Ако някой измежду Левски и ЦСКА ще се пази в дербито, това ще е Левски. Според мен “сините“ имат предимство в този мач“

“На мен малко ми звучи странно такова изискване“

“Ние се опитваме някакъв по-краткосрочен път с някакви промени, които, честно казано, дори не знам как са изчистени легално. На мен малко ми звучи странно такова изискване. Малко дискриминационно дори, към чужденците, да кажем. Но пък в Българския футболен съюз са намерили някакъв начин, някаква вратичка, с която да задължат клубовете да налагат българи. Ще видим. Само да не се започне със смените сега, на полувреме. Пускат някой 20-годишен българин, в 45-тата минута го вадят. Не е нещо, което да не сме гледали“, продължи той.

„Ще видим как ще се отрази, аз съм малко скептичен, че ще повлияе кой знае колко на представянето на националния отбор, защото това е главната идея – да вдигнем нивото на националния отбор. Нивото се вдига, както казах, с школи и с треньор. По-добра работа още на юношеско ниво“, завърши Йорданов.

Още: От новия сезон: БФС ще ревизира „дойната си крава“, но ще вдигне глобите