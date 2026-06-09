Венцеслав Стефанов се закани на феновете на Славия: Чичо Венци, Баба Гуна – свърши тая!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов се закани на феновете на „белите“. Както е известно, двете страни са в открита война в последните няколко години, но в края на миналото първенство напрежението ескалира и се стигна до грозни сцени на стадион „Александър Шаламанов“ в столичния квартал „Овча купел“. Тогава привържениците призоваха бизнесмена да напусне клуба, а той им отговори с жест наподобяващ рязане на глава. Впоследствие Стефанов потърси саморазправа с един от феновете на паркинга пред съоръжението.

Стефанов и феновете са в открита война

Венци Стефанов говори пред колегите от „Спортал“ по повод трансфера на големия талант на Славия Кристиян Балов в Цървена звезда. Той обаче засегна и темата с напрежението между него и феновете. Бизнесменът се закани, че от новия сезон в Първа лига мерките на стадион „Александър Шаламанов“ ще бъдат затегнати.

„През новия сезон мерките на стадион „Александър Шаламанов” ще бъдат затегнати. Категорично. Чичо Венци, Баба Гуна – свърши тая”.

„Надявам се да озорим ЦСКА“

Стефанов коментира и програмата на Първа лига, след като жребият отреди Славия да приеме ЦСКА още в първия кръг. Босът на „белите“ сподели, че се надява футболистите на най-стария столичен клуб да „озорят“ съперника си.

„Все си мисля, че е редно всичко да е равнопоставено. Докато някои от нашите грандове се имат за „свещени крави“, няма да е добре. В първия кръг се надявам да озорим ЦСКА. Сериозно да ги озорим. Разбира се, говорим за след месец, нека видим каква селекция ще направят, ние също все още не сме приключили със селекцията. Но със сигурност няма да им е лесно”, заяви Венцеслав Стефанов по повод програмата на първенството.

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