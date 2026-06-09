Ефектът Илиан Илиев: Черно море си връща капитан и юноша от ЦСКА

Черно море загуби мястото си на баража за влизане в Европа в последния кръг от Първа лига, като допусна поражение от Арда Кърджали. Веднага след края на сезона стана ясно, че с “моряците“ ще се разделят доста опитни футболисти, сред които и капитанът Васил Панайотов. Бъдещето на старши треньора Илиан Илиев също не беше гарантирано, но след като стана ясно, че остава, нещата се променят. Според информация на колегите от “Gong“ Панайотов ще остане на “Тича“, а Илиан Илиев-младши може да се завърне в клуба.

Васил Панайотов ще се завърне в Черно море

Черно море беше на път да остане без лидери, след като повечето опитни състезатели не подписаха нови договори и напуснаха клуба. Сред тях беше и капитанът Васил Панайотов Но с оставането на Илиан Илиев начело, явно полузащитникът е променил решението си. Според източниците именно Илиев има желанието Панайотов да остане в Черно море и това е довело до обрата в съдбата на капитана. Халфът е на “Тича“ от 2018 г. насам, като през миналия сезон изигра 37 мача, в които вкара 3 гола и даде 5 асистенции.

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Илиан Илиев-младши също може да акостира на “Тича“

Друг футболист, който може да се завърне в Черно море е Илиан Илиев-младши. Полузащитникът беше част от ЦСКА, но не поднови договора си с “червените“ и ще напусне клуба като свободен агент. Той е син на Илиан Илиев и е напълно възможно да се присъедини отново към “моряците“, за които има 66 мача, 5 гола и 9 асистенции. Илиан Илиев усърдно работи по лятната селекция, като очакванията са да бъдат привлечени 5-6 нови играчи за новия сезон.

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