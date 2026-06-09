Заради тройно по-голяма инвестиция на Валтер Папазки: Министър Енчо Керязов привиква представители на ЦСКА за новата „Армия“!

Спортният министър Енчо Керязов коментира новия стадион на ЦСКА на пространна пресконференция в ММС. Това съобщиха колегите от „БГНЕС“. По думите му двете страни ще проведат работна среща, на която да обсъдят случващото се на „Българска армия“. Причината е, че инвеститорът – в случая собственикът на „червените“ Валтер Папазки, е дал тройно повече пари за изграждането на съоръжението от първоначално договорените между държавата и българския гранд.

Енчо Керязов обясни какъв е казусът

„Ние чакаме с нетърпение новия стадион на ЦСКА. Пак стигаме до неуредици за права и взаимоотношения. Имаме работна среща с инвеститорите на този стадион и ще избистрим отношенията на федерацията и тях“, заяви министърът и разкри, че държавата е подписала споразумение с „червените“, като имотът е оценен на 30-40 млн. а инвеститорът от своя страна е дал тройно повече.

„Стадионът на ЦСКА ме изненада, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях - тя дава имот, който е оценен за около 30-40 млн. Инвеститорът поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имота. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Говорих с инвеститорите преди два дни и ми казаха, че бройката на местата е оптималната. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, снощи го видях и е страхотно. Не знам дали ще бъде отворено в срок“, каза още Керязов.

„Трябва да има работна среща в четвъртък, на която с юристи от ММС да проверим всички взаимоотношения. Ако всичко беше уредено точно, нямаше да го говорим в момента. Трябва да е ясно - тази сума е за имота, тази сума е за инвестиция и това са сроковете. Инвеститорите са притеснени, защото са дали тройно повече пари и аз ги разбирам. Той не претендира за нещо, но се притеснява, че многократно е надвишил първоначалното. Попитах ги как без да са уточнили с предишните ръководства са направили толкова много надвишаващи плащания. Те казаха, че защото не са искали да спират строежа. Аз като министър на спорта ще държа тези взаимоотношения да се запазят какъвто е бил първоначалният разговор“, уточни министърът на младежта и спорта по темата.

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