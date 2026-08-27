Захарова заплаши британски обекти в Украйна и извън нея, Киев за първи път може да е използвал срещу Русия ново оръжие (ВИДЕО)

Русия заяви на 27 август, че британски военни обекти в Украйна „и извън нея“ могат да станат цел на Москва в отговор на използването от страна на Киев на британски ракети за нанасяне на удари срещу Руската федерация. „Многократно сме предупреждавали, че всякакви британски военни съоръжения и техника в Украйна и извън нея могат да станат цел в отговор на украински удари с британско оръжие на руска територия“, заяви говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова на пресконференция в Москва.

В изказването си тя описа темата за прехвърлянето на крилати ракети с голям обсег Storm Shadow към Киев като „квинтесенцията на участието на Лондон“ в продължаващата война в Украйна - война, която нейната държава всъщност започна през февруари 2022 г. Захарова заяви, че Великобритания е избягвала да отговаря на въпроси относно използването на ракети Storm Shadow в Украйна от момента на първоначалното им прехвърляне през 2023 г., но че „използването им стана очевидно“ в определен момент.

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Захарова заяви, че използването на ракетите Storm Shadow се е „разширило извън обявената от Лондон зона“, като припомни изявленията на бившия външен министър на Великобритания Дейвид Камерън от май 2024 г., когато той заяви, че Украйна сама решава как и къде да използва британското оръжие.

Мария Захарова с послание към британците

Преди дни британският премиер Анди Бърнам обяви в Киев, че Лондон ще даде на Украйна тайните на френско-британските крилати ракети Storm Shadow/SCALP. Това би трябвало да помогне на Украйна да разработи собствена ракета с голям обсег. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков реагира с думите, че всичко това налива "масло в огъня".

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Захарова каза, че Москва е взела под внимание изявлението на Бърнам. "Правителството на Анди Бърнам според мен разбира към какво ще доведе това“, заяви говорителката, като обвини правителството на Обединеното кралство, че продължавало да се стреми да нанесе „стратегическо поражение“ на Русия – усилие, което, по думите ѝ, е „обречено на провал“.

Did Ukraine hit something important in occupied Donetsk? Russia threatened that its response to Ukrainian strikes using British weapons could be directed against any UK military facilities in Ukraine or elsewhere. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Vodkarova issued the… pic.twitter.com/b5BtgPF0W9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2026

След това тя призова жителите на Обединеното кралство да „обмислят неизбежните катастрофални последствия от враждебните действия на собствените им власти“.

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„Призоваваме също така британското ръководство да анализира отново задълбочено ситуацията и незабавно, по най-решителен и недвусмислен начин, да се откаже от враждебната си, агресивна позиция“ спрямо Русия, добави тя.

Удар в Донецк повдига въпроси: защо Русия е толкова бясна

Междувременно украински канали се питат да не би украинците да са нацелили нещо много важно за Русия в окупирания Донецк, че властите в Кремъл да използват такъв тон. Украинското специализирано военно издание Defense Express твърди, че отломките, извадени след удар в Донецк на 26 август и през нощта на 27 август, може би сочат към първото използване от страна на Украйна на JDAM-LR – оръжие с реактивен двигател, чийто обявен обсег надхвърля 550 км.

Един от фрагментите носел кода 6F8W7, свързан с австралийската фирма Ferra Aerospace, която произвежда комплекти крила за JDAM-ER. Изданието посочва, че JDAM-LR използва същия комплект крила и може да пренася тежка бомба Mk-82. Идентификацията остава хипотеза и все още не е потвърдена.

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Според украинския Генерален щаб - на 26 август и през нощта на 27 август украинските въоръжени сили са нанесли удари по основните и резервните командни пунктове на руските сили в окупирания Донецк. Ударите по командните пунктове са били нанесени с ракети, изстреляни от въздуха.

Defense Express says debris recovered after the Donetsk strike may point to Ukraine's first use of JDAM-LR, a jet-powered weapon with a stated range above 550 km. One fragment carried the code 6F8W7, linked to Australian firm Ferra Aerospace, which manufactures wing kits for… pic.twitter.com/CKUkJ1EQFs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2026

Украинското разузнаване: Русия е поискала от Северна Корея 120 балистични ракети и 6 пускови установки

Украинската служба за военно разузнаване (ГУР) пък твърди, че Русия е поискала от Северна Корея 120 балистични ракети и 6 пускови установки, включително по-нови ракети от типа KN-30, които са три пъти по-мощни от KN-23/24. Военното разузнаване на Украйна посочва, че все още не е засечена доставка на ракети KN-30.

Според информацията Москва е получила 40 ракети KN-23/24, 2 от които са били използвани при неотдавнашна атака срещу Украйна.

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Русия също така търси севернокорейска ракетна част с до 90 души личен състав и 30 000–50 000 войници.