Войната в Украйна:

Зеленски отбеляза независимостта на Молдова и получи най-високото държавно отличие, Лукашенко на спешна среща с Путин (ВИДЕО)

27 август 2026, 20:57 часа 418 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски отбеляза независимостта на Молдова и получи най-високото държавно отличие, Лукашенко на спешна среща с Путин (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Кишинев за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова - само три дни след като и Украйна отпразнува 35 г. от подписаната Декларация за независимост при разпадането на СССР през 1991 г. Поканата към него бе отправена от президента Мая Санду. Той се срещна с нея, след което преговорите ще преминат в тристранен формат с участието и на румънския президент Никушор Дан.

В парада в Молдова по случай празника участваха над 2000 военнослужещи.

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Зеленски: Украйна и Молдова са рамо до рамо

Зеленски заяви, че Украйна и Молдова работят за разширяване на съвместните възможности в областта на сигурността, енергетиката и инфраструктурата. Той подчерта, че за двете държави е особено важно да стоят рамо до рамо и да се подкрепят взаимно. Припомняме, че и двете страни са кандидатки за членство в Европейския съюз.

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Президентът на Украйна отбеляза как Санду е била в Украйна по повод Деня на независимостта на страната, а Украйна се е присъединила към празненствата в Молдова по повод нейния Ден на независимостта.

Президентът на Молдова пък връчи на Володимир Зеленски най-високото държавно отличие на страната в знак на признание за приноса му към защитата на мира и свободата на европейския континент.

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Александър Лукашенко отиде в Москва за спешна среща с Владимир Путин

Същевременно беларуският диктатор Александър Лукашенко замина спешно за Москва за преговори с Владимир Путин по въпроси на „сигурността“. Това се случва веднага след посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в руската столица. След завръщането си във Вашингтон Ратклиф участва в среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателя на Общото командване на въоръжените сили.

Според беларуската държавна информационна агенция "БелТа" Лукашенко заминава за Русия за преговори относно двустранното сътрудничество, международния дневен ред и най-вече въпросите на сигурността. Лукашенко вече изненадващо разпореди проверка на бойната готовност на армията на Беларус.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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