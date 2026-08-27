Зеленски отбеляза независимостта на Молдова и получи най-високото държавно отличие, Лукашенко на спешна среща с Путин (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Кишинев за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова - само три дни след като и Украйна отпразнува 35 г. от подписаната Декларация за независимост при разпадането на СССР през 1991 г. Поканата към него бе отправена от президента Мая Санду. Той се срещна с нея, след което преговорите ще преминат в тристранен формат с участието и на румънския президент Никушор Дан.

В парада в Молдова по случай празника участваха над 2000 военнослужещи.

President Zelensky arrived in Chisinau at Maia Sandu's invitation for Moldova's Independence Day. He is scheduled to meet Sandu before talks expand to a trilateral format with Romanian President Nicusor Dan. More than 2,000 troops are taking part in the parade. #Europe pic.twitter.com/ktVhIpoLnk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2026

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Зеленски: Украйна и Молдова са рамо до рамо

Зеленски заяви, че Украйна и Молдова работят за разширяване на съвместните възможности в областта на сигурността, енергетиката и инфраструктурата. Той подчерта, че за двете държави е особено важно да стоят рамо до рамо и да се подкрепят взаимно. Припомняме, че и двете страни са кандидатки за членство в Европейския съюз.

Zelensky met Moldovan President Maia Sandu in Chisinau, saying Ukraine and Moldova are working to expand joint security, energy and infrastructure opportunities. He said it is especially important for both countries to stand together and strengthen each other. Zelensky noted that… pic.twitter.com/ikbicky5SO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2026

Президентът на Украйна отбеляза как Санду е била в Украйна по повод Деня на независимостта на страната, а Украйна се е присъединила към празненствата в Молдова по повод нейния Ден на независимостта.

Президентът на Молдова пък връчи на Володимир Зеленски най-високото държавно отличие на страната в знак на признание за приноса му към защитата на мира и свободата на европейския континент.

❗️Moldovan President Maia Sandu awarded President Zelensky Moldova's highest state honor, recognizing his contribution to the defense of peace and freedom across the European continent. #Europe pic.twitter.com/4fveHGk6N5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2026

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Александър Лукашенко отиде в Москва за спешна среща с Владимир Путин

Същевременно беларуският диктатор Александър Лукашенко замина спешно за Москва за преговори с Владимир Путин по въпроси на „сигурността“. Това се случва веднага след посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в руската столица. След завръщането си във Вашингтон Ратклиф участва в среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателя на Общото командване на въоръжените сили.

Lukashenko arrived in Moscow for an 'unexpected' visit. pic.twitter.com/CPiywxHQhk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2026

Според беларуската държавна информационна агенция "БелТа" Лукашенко заминава за Русия за преговори относно двустранното сътрудничество, международния дневен ред и най-вече въпросите на сигурността. Лукашенко вече изненадващо разпореди проверка на бойната готовност на армията на Беларус.

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