Сектор Г с остра позиция за „обединението с проекта от Бистрица“, феновете поискаха отговори от шефовете

Организираните фенове на ЦСКА от „Трибуна Сектор Г“ излязоха с остра позиция по повод слуховете за евентуално обединение с ЦСКА 1948. Както е известно, наскоро бившият административен директор на „армейците“ Милко Георгиев сподели в подкаста „Цената на успеха“, че има информация, че от новия сезон ще има само един отбор с името ЦСКА. Това веднага предизвика вълна от недоволство сред „червените“ привърженици.

Феновете на ЦСКА зададоха няколко въпроса към ръководството

Феновете на ЦСКА използваха днес страницата си във Фейсбук, за да зададат няколко въпроса към ръководството на клуба. Те бяха категорични, че шефовете на „армейците“ трябва да излязат с ясна позиция по случая, за да могат да успокоят и без това меко казано неспокойната обстановка около отбора. „Червените“ привърженици все пак благодариха на ръководството на всичко направено до момента – строежът на „Армията“, подобренията на базата в Панчарево и т.н. Те също така поздравиха Христо Янев и неговите футболисти за себераздаването в дербито с Лудогорец.

Позицията на Сектор Г

Армейци, На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера - така трябва да играе... Posted by Трибуна Сектор Г on Monday, October 6, 2025

„Армейци, На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера - така трябва да играе ЦСКА във всеки един мач без изключение! Това желание и хъс искаме да виждаме във всеки един наш футболист на терена, както сигурни сме и вие“.

„Въпреки това през последните седмици в общественото пространство се тиражират меко казано притеснителни слухове, свързани с едно друго отборче, носещо чуждо име, неговият финансов благодетел и нашия любим отбор. Не можем да подминем този „шум“ току-така и бихме искали да се обърнем директно към ръководството на ЦСКА с няколко конкретни и ясни въпроса:

„Истина ли е, че се обсъжда "обединение" с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт? Как и под каква форма се очаква армейската общност да приеме човек, работил толкова дълго време против нашите ценности, идеали и разбирания? Ако тези неща не отговорят на истината ще излезете ли с директно и ясно опровержение, за да успокоите и без това меко казано неспокойната обстановка около клуба ни?“.

„Благодарни сме за всичко, направено до момента - строящия се наш нов дом, базите, цялостните инфраструктурни подобрения и инвестиции, но въпреки това няма как да подминем подобни, надяваме се спекулации, с лека ръка и искаме да чуем конкретни отговори. САМО ЦСКА!“, се казва в позицията на Сектор Г.

ОЩЕ: "Син" журналист изригна: Дори в най-нещастния си сезон ЦСКА направи Сираков да изглежда жалък