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Танкер, натоварен със суров петрол, е ударен край Ормузкия проток

31 октомври 2026, 0:20 часа 802 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Танкер, натоварен със суров петрол, е ударен край Ормузкия проток

Петролен танкер, превозващ суров петрол, е бил ударен от неизвестен обект, докато е плавал към изхода на Ормузкия проток, съобщи британската Агенция за морски търговски операции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията, свързана с британските военноморски сили, съобщи, че е получила сигнал за инцидента и че компетентните органи разследват случая. Ведомството препоръча на плавателните съдове да преминават през протока с повишено внимание.

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По-рано днес военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заявиха, че три петролни танкера са се запалили и са експлодирали, докато се опитвали да преминат по нелегални маршрути през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. В изявление на военноморските сили се казва, че един от танкерите, който транспортирал два милиона барела суров петрол, е ударил мина.

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Иран също така заяви, че е унищожил американски безпилотен плавателен съд в източната част на Ормузкия проток. Оман пък заяви, че е спасил екипажа на кораб, станал мишена на атака край бреговете му, предаде Франс прес.

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Танкер Ормузкия пролив петролен танкер Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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