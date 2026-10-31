Кухни в мизерия, нелегален цех за месо и 180 тона съмнителни варива: Какво всъщност ядем?

Търговски обекти с фрапиращо занижена хигиена, тайно производство на месо в Шумен и колосалните 180 тона залежал фасул и леща във Варна. Това разкри пред NOVA началникът на отдел „Контрол на храните“ в БАБХ д-р Кремена Стоева в предаването „Събуди се“.

След серия от проверки инспекторите са затворили два магазина, четири топли витрини и кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив. Причината за спирането на кулинарния цех е шокираща липса на чистота на мястото, където ежедневно се е готвила храна за хиляди клиенти. От веригата се оправдали с абсурдния довод, че обектът така или иначе бил пред затваряне.

„След като обектът извършва дейност и приготвя храна, той е задължен да поддържа хигиената на много високо ниво, независимо дали ще спре утре, или след година“, отсече Стоева. По думите ѝ към момента няма регистрирани оплаквания за натровени хора от топлите точки на въпросната верига, но рискът за потребителите е бил огромен.

Извън мръсните кухни, инспекторите са се натъкнали и на класически практики от сивия сектор. В Шумен е разбит напълно нелегален цех за местни продукти и консерви, захранван директно от незаконен обор – без ветеринарен контрол, ясен произход на животните или здравни сертификати. Обектът е запечатан незабавно.

Паралелно с това в склад във Варна са открити 130 тона леща с отдавна изтекъл срок на годност, готова за пласиране, както и още близо 50 тона боб без никакви документи за произход.

Статистиката от началото на годината показва, че проблемът с качеството на храната у нас е системен, а не инцидентен. По данни на БАБХ от януари досега са извършени над 114 000 проверки, при които са затворени 380 обекта, а съставените актове са близо 2000.

Най-показателна за реалността обаче е една цифра: точно 1605 тона храни са били конфискувани и бракувани като напълно негодни за консумация, преди да успеят да стигнат до трапезата. От контролния орган предупреждават, че проверките в страната продължават

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