Писмо на Джей Ди Ванс към Иран обърна посоката в цената на петрола

Цените на петрола спаднаха в четвъртък, 29 октомври, понеже надеждите за мирни преговори смекчиха подновените опасения от прекъсвания в доставките от Близкия изток вследствие на ескалиращия регионален конфликт. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, слязоха надолу с 82 цента до 114,50 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:25 ч. българско време цената им е 114,62 долара.

Фючърсите на американския суров петрол WTI отбелязаха понижение от 1,04 долара до 101,74 долара в началото на търговията, а към момента на публикуване на материала цената е 101,81 долара, показват данните в реално време на CNBC.

В сряда цената на „Брент“ се повиши с 1,3%, а тази на WTI – с 3%.

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Джей Ди Ванс с опит за дипломация с Иран, хутите и Саудитска Арабия продължават ударите

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се опита да съживи мирните преговори, като изпрати писмо до председателя на иранския Съвет за сигурност Мохсен Резаи, съобщи вчера The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официални лица и хора, запознати с въпроса.

Катарските посредници пък са представили на Иран нов проект за споразумение за прекратяване на войната със САЩ и Израел, заяви официален представител, запознат с преговорите, но високопоставен ирански представител отхвърли това. Той каза, че идеите са неприемливи и че не представляват предложение.

„Натискът за продажби преобладава на фона на очакванията, че мирните преговори може да бъдат възобновени“, заяви Юки Такашима, икономист в Nomura Securities. Спадът обаче остава ограничен

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Това се дължеше на опасения от засилените атаки на хутите и страховете, че САЩ може да предприемат атака срещу Иран след междинните избори, насрочени за 3 ноември.

Снимка: Getty Images

Коалицията, водена от Саудитска Арабия, която се бори срещу йеменските хути (подкрепяни от Иран), съобщи, че е унищожила балистична ракета, изстреляна от групата към източната част на кралството рано в четвъртък. Военните действия между двете страни не показват признаци на затишие.

Хутите атакуваха летището в Аден в сряда, съобщиха йеменските правителствени сили. Атаката дойде ден след като бунтовниците заявиха, че са ударили с ракета най-големия нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия, засилвайки ударите срещу втория по големина производител на суров нефт в света след САЩ. Саудитските власти не потвърдиха веднага удара по съоръжението с капацитет 550 000 барела на ден.

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Запасите в САЩ

Американската администрация за енергийна информация съобщи в сряда, че енергийните компании са изтеглили 1,9 милиона барела суров нефт от складовете през седмицата, приключила на 23 октомври, в сравнение с прогнозата на анализаторите за увеличение с 15 000 барела - според анкета на Reuters.

Запасите от бензин обаче са се увеличили с 3,9 милиона барела - в противоречие с очакванията на анализаторите за намаление с 0,9 милиона барела.