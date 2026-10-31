Тръмп и режимът в Кремъл все повече "трептят" в една честота. Зеленски: Като не искате мир, удряме мощно в Сибир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров хем обвини администрацията на Доналд Тръмп, че предоставя повече разузнавателна информация на Украйна спрямо предишни правителства на САЩ, хем даде старт на нов епизод, в който Москва изкушава Вашингтон с икономически сделки. "В списание The Atlantic, ако не се лъжа, излезе обширна статия относно предоставянето на разузнавателни данни на украинците. Тези разузнавателни данни са от ключово значение за техните удари върху руска територия, включително и дълбоко в руска територия. При сегашната администрация и настоящото ръководство на ЦРУ този обмен на разузнавателна информация не само е продължил, но и се е засилил", заяви топ дипломатът на Руската федерация.

Russia's Foreign Minister Lavrov: There was a major article in The Atlantic, I believe it is called, about the transfer of intelligence data to the Ukrainians. This intelligence is of key importance for their strikes on Russian territory, including deep inside Russian territory. Under the current administration and the current CIA leadership, this intelligence sharing has not merely continued. It has increased. — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

Все пак призна: "В преобладаващото мнозинство от случаите националните интереси на Америка и Русия няма да съвпадат. Но когато тези интереси все пак съвпадат, би било глупаво и погрешно да не се превърне това съвпадение в реализация на съвместни, взаимноизгодни проекти. А когато интересите на Русия и Съединените щати не съвпадат, би било престъпление да се допусне тези различия да ескалират в гореща конфронтация или всъщност във всякакъв вид конфронтация".

Russia's Foreign Minister Lavrov: In the overwhelming majority of cases, the national interests of America and Russia will not coincide. But when those interests do coincide, it would be foolish and wrong not to translate that convergence into the implementation of joint, mutually beneficial projects. And when the interests of Russia and the United States do not coincide, it would be a crime to allow those differences to escalate into a hot confrontation, or indeed into any kind of confrontation. — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

Още: САЩ спират всичката помощ: Оценка колко може да издържи Украйна

Последният пример за такова сътрудничество е вдигането на санкции от САЩ срещу Русия, за да може руски дизел да бъде изнесен на световните пазари, включително на американския. Количествата едва ли ще променят цените, вдигнати рязко заради войната на Тръмп срещу Иран, но този ход преди междинните избори за Конгрес в Щатите явно е добър за републиканеца - от гледна точка на вътрешната публика. Също така той обаче легитимира руската агресия срещу Украйна.

"Глупаци искаха да наложа санкции на Русия", заяви междувременно Доналд Тръмп в Овалния кабинет. Това станало, докато той преговарял за освобождаването на 74-годишния американец Стивън Хъбард от руски затвор - той бе държан там над 4 години по обвинения, че се е сражавал за Украйна. Заради освобождаването му американският пратеник Стив Уиткоф нарече руския диктатор Владимир Путин "голям хуманист". Самият Хъбард подкрепи президента на САЩ в изявлението му, като заяви, че „руснаците се смеят на тези санкции“. "Чухте ли, смеят се на санкциите", потвърди Тръмп и накара журналистите да си представят сценарий, при който иска да върне обратно Хъбард и все пак налага санкции срещу Русия.

Trump on Russia: Stupid people wanted me to put sanctions on Russia. https://t.co/1K0WyYSsSo — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

Trump claims, "idiots pushed him to sanction Russia while he was negotiating someone's release, and freed Kremlin prisoner Habbard backed him up," saying "the Russians laugh at these sanctions," and adding that everyone would've laughed harder if Trump demanded him back and sanctioned Russia anyway. — WarTranslated (@wartranslated) October 30, 2026

Още: САЩ одобриха потенциалната продажба на 500 ракети Patriot на Украйна

"Бих казал, че сме на една и съща вълна със Съединените американски щати. За нас е абсолютно ясно, че тази война трябва да приключи и че Русия трябва да седне на масата за преговори. Тонът в Европа, разбира се, е различен", коментира междувременно германският външен министър Йохан Вадефул на фона на новината от източници на Reuters, че Пентагонът е предупредил някои европейски правителства да не вдигат шум за руската заплаха.

German Foreign Minister Wadephul on the Russia-Ukraine war: I would say we are reading from the same paper with the United States of America. We are absolutely clear that this war has to be brought to an end and that Russia has to come to the negotiating table. The tone in Europe is, of course, different. — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

"Няма да има „семейна снимка“, на която нашите европейски партньори да позират заедно с г-н Лавров. С Русия няма нормални отношения. Не трябва да изпращаме подвеждащи визуални сигнали", категоричен е германският първи дипломат, който направи препратка към новината, че традиционната обща снимка след срещата на върха на Г-20 в Атланта (САЩ) е била отменена заради протести поради присъствието на събитието на руския външен министър. Няколко от министрите са отказали категорично да позират на обща фотография с представител на държавата агресор. По-рано германският ежедневник Bild съобщи, че германският топ дипломат Йохан Вадефул се е съгласил да се снима редом до Лавров. Впоследствие се появи опровержение, че министърът няма намерение да се снима с руснака. Двудневната среща на 30 и 31 октомври в Атланта трябва да подготви следващата голяма среща на лидерите на Г-20, насрочена за декември в голф клуба на Доналд Тръмп в Маями.

German Foreign Minister Wadephul on Russia's Lavrov: There will be no family photo featuring our European partners together with Mr. Lavrov. There is no normality with Russia. We must not send false visual signals. https://t.co/wkDtyjJtWI — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

❌ G20 group photo cancelled because of Lavrov The traditional group photo was removed from the official agenda after foreign ministers from several G20 countries refused to stand alongside Russia's representative. Polish Foreign Minister Radosław Sikorski described Lavrov's participation in the meeting as an "awkward moment," while Germany's foreign minister said there could be no return to business as usual with Russia. Yet Lavrov still showed up at a welcome reception hosted by Marco Rubio. Published footage shows the Russian foreign minister having a "great" time. Meanwhile, people in the civilized world are asking: how did he even end up in Atlanta, and what exactly are they planning to discuss with him? — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026

Още: Естонският премиер към САЩ: Няма да мълча за руската заплаха, умиротворяването на диктатори убива свободата

Русия и САЩ са започнали да съгласуват датите за тристранната среща с Украйна в Абу Даби, която ще се състои през ноември, потвърдиха от Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски пък днес е на работно посещение в Турция по покана на колегата му Реджеп Ердоган, съобщиха от Анкара. Лидерите ще се срещнат в Истанбул, за да обсъдят двустранното сътрудничество, войната и сигурността в Черно море.

Оръжието за Украйна: Ракетата FP-9 на Fire Point може да е готова още тази година

Както вече стана ясно, съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Украйна не е "изпълнила" и на практика е игнорирала исканията на Тръмп да спре ударите срещу руски нефтопреработвателни заводи. Вицепремиерът Александър Новак, от своя страна, каза, че на 30 октомври Украйна е нанесла удари по три нефтопреработвателни завода и един газохимически комплекс. Факт е, че Киев възобнови ударите срещу руски рафинерии след почти двуседмично прекъсване - основният удар бе по Новокуйбишевската рафинерия в Самарска област. Но това се случва, след като и самата Русия игнорира искането на Украйна при "енергийно примирие" да не се атакува украинската енергийна инфраструктура. Например тази сутрин част от Киев остана без ток след руска атака срещу топлоелектрическа централа. Руските сили атакуваха енергиен обект в столицата, в резултат на което части от районите Оболонски, Дарницки, Деснянски и Подолски останаха без ток, съобщи най-голямата частна енергийна компания в страната ДТЕК. „В момента графиците за прекъсване на електрозахранването не са в сила в тези райони“, добавиха от компанията. Кметът Виталий Кличко по-рано съобщи за проблеми с водоснабдяването. Сутринта на 31 октомври руското Министерство на отбраната обяви, че е нанесло удар по ТЕЦ №6.

Living in a parallel universe. Kremlin aide Yuri Ushakov says Ukraine has “disobeyed” and is effectively ignoring Trump’s requests to halt strikes on Russian oil refineries. Deputy PM Alexander Novak separately claimed Ukraine attacked three refineries and one gas-chemical complex today. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

Panoramic footage shows Russia’s Novokuybyshevsk oil refinery in Samara region burning this morning following the latest Ukrainian strike, with multiple columns of smoke rising across the facility. #Russia https://t.co/h8mPkLZkfj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

Още: Калининград е без ток, в Киев има проблеми с водата (ВИДЕО)

"Руснаците не са направили нито една стъпка към деескалация в енергийната сфера. Ще реагираме съответно и справедливо", предупреди в снощното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

Every day Russian strikes hit our energy infrastructure, causing extensive damage. Russia’s operation against our power generation, energy grids and interconnectors continues. It launched 17 ballistic missiles last night, some of which struck our oil refining infrastructure in Kremenchuk. The Russians have not taken a single step toward energy de-escalation. We will act accordingly and justly. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2026

Отделно от това той заяви, че украинските дронове и ракети за дълбоки удари вече могат да достигат руски цели по линия, простираща се от Ямал (полуостров в северозападната част на Русия, на местния ненецки език "ямал" означава "краят на земята" - бел. ред.) до Западен Сибир. Работи се за разширяване на този обхват още повече, каза лидерът на нападнатата от Русия страна. Той посочи, че Украйна ще разшири подразделенията за дълбоки удари, като се опира на възможностите на Службата за сигурност (СБУ), включително Центъра за специални операции „Алфа“, както и на военното разузнаване и други структури на Силите за отбрана. Зеленски определи способността за удари на далечно разстояние като ключова гаранция за сигурността на Украйна.

Още: Зеленски: Доставките на ракети за Patriot ще отнемат години, имаме нужда от тях сега

Украинската отбранителна компания Fire Point, която стои зад страховитите ракети "Фламинго", твърди, че оръжията ѝ са проектирани да изпълняват мисии и без сателитната система на Starlink, като използват навигация, която може да функционира без външни сигнали. Изпълнителният директор Ирина Терех казва, че балистичната ракета FP-7 с обсег 300 км може да се използва срещу мобилните руски пускови установки „Искандер“. Такъв метод потенциално предлага по-евтина офанзивна алтернатива от това на "Искандер"-ите да им се позволи да изстрелват балистични ракети по Украйна, а украинците да ги прехващат с ракети Patriot. Тя също така посочва, че ракетата FP-9 с по-голям обсег, проектирана за около 800 км, е „много близо“ до бойна готовност и може да бъде готова още тази година.

Fire Point says its weapons are designed to complete missions without Starlink, using navigation that can function without external signals. CEO Iryna Terekh says the 300-km FP-7 ballistic missile could be used against mobile Russian Iskander launchers, potentially offering a cheaper offensive alternative to intercepting their missiles with Patriots. She also says the longer-range FP-9, designed for about 800 km, is “very close” to combat readiness and could be ready this year. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 30 октомври е имало 173 бойни сблъсъка спрямо 211 на 29 октомври. Руснаците са хвърлили 255 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 8 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3104 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 630 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9189 FPV дрона, което е с около 390 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

20 руски пехотни атаки е регистирал украинският генщаб за последните 24 часа в направлението от Торецк към Константиновка. Още 14 са отчетени югозападно от Константиновка, в Покровското направление, където основните боеве сега са за Добропиля. По 9 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе (Запорожка област), в Лиманското направление (всички 9 са отблъснати, твърдят от ВСУ) и в Южнослобожанското направление (град Вовчанск в Харковска област и селата южно от него). Нито един щурм през изминалото денонощие не е извършен в Купянското, Краматорското и Олександриевското направление - последното е южно от Покровск и северно от Гуляйполе. Само два опита са направили руснаците за пробив в Славянското направление през изминалото денонощие, сочат данните на украинския генщаб.

Още: Четири жени-бивши министри вместо мъжете на Запад: Украйна да получи замразените руски пари (ОБЗОР - ВИДЕО)

Наскоро украинските сили са напреднали на юг от Олександровка. На 30 октомври украинският военен наблюдател Константин Машовец заяви, че те са прочистили Ново Запорожие и Тернувато (и двете на юг от Олександровка) от няколко руски пехотни групи, които преди това бяха проникнали в населените места. Същевременно руските сили са провели операции по проникване и са напреднали на запад и северозапад от Гуляйполе в рамките на продължаващите си усилия за осъществяване на широко обкръжение на Орехов от изток и североизток - пак по данни на Машовец, за които ви съобщихме вчера.

Тази сутрин руските Z-канали не предоставят много информация за най-актуалните събития на фронта, докато украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", пише: "Сезонът на моторизираните атаки бавно започва да затихва, докато не настъпи студеното време и почвата не замръзне, а в момента руснаците (използвана е обидна дума - бел. ред.) активно проверяват състоянието на бронираните машини в горещите направления и се подготвят за механизирани атаки през следващите 2 месеца. Това ще бъде кратък, но доста събитиен период, през който те ще се опитат да се качат в последния автомобил и да се хвърлят колкото се може по-далеч, за да могат да стъпят на нови територии и да започнат да ги удържат, преди да настъпят студовете, когато е малко вероятно нещо да се движи от която и да е от двете страни".

Още: Олешки: Между спасението на хора от гладна смърт и как Путин претопява Украйна (ВИДЕО)

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ са били унищожени 433 украински безпилотни летателни апарата. Според данните те са били свалени над областите Белгород, Брянск, Курск, Калуга, Тула, Орел, Липецк, Воронеж, Смоленск, Тамбов, Волгоград, Ростов, Пенза, Самара, Саратов, Оренбург и Уляновск, както и в Татарстан и Башкортостан. В последния регион се намира Уфа, където бе атакувана и подпалена руска рафинерия.

През нощта на 31 октомври (от 18:00 ч. на 30 октомври) Русия е атакувала Украйна със 134 ударни дрона от типа „Шахед“ (72 от които с реактивни двигатели), „Гербер" и дронове имитатори. Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 08:30 ч. тази сутрин, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 105 дрона „Шахед“ (49 от тях реактивни), „Гербер“ и дронове от други типове. Но няколко ударни безпилотни летателни апарата все още са във въздуха и бойните действия продължават, гласеше сводката към този час. Засечени са попадения на средства за въздушно нападение на руснаците в 20 локации, както и падане на отломки от свалени дронове на 10 места.

Още: Русия отново атакува гарата в Днипро (ВИДЕО)