Никола Цолов след дебюта във Формула 1: "Не е зле за българче с големи мечти"

Никола Цолов направи страхотен дебют във Формула 1, като се включи в първата тренировка за Гран при на Мексико, която се проведе на 30 октомври. Той завърши сесията на 11-о място, само на 126 стотни зад един от титулярните пилоти на Рейсинг Булс Арвин Линдблад и беше №1 сред всички дебютанти. След тренировката, Българския лъв изрази емоциите си с публикация в социалните мрежи.

Никола Цолов: "Изминах дълъг път, за да стигна дотук"

Ето какво написа Никола Цолов: "Какъв ден само... Никак не е зле за едно момче от България с големи мечти! Изминах дълъг път, за да стигна дотук, с много възходи и падения, но никога не спрях да вярвам и да работя усилено за моменти като този. Мечтите наистина се сбъдват, а участието ми в официална сесия във Формула 1 е спомен, който никога няма да забравя! Огромни благодарности на Ред Бул и Рейсинг Булс за доверието, за предоставената възможност и за това, че ми осигуриха необходимите условия, за да покажа на какво съм способен. Най-доброто тепърва предстои".

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Цолов може и да намери място във Формула 1 за сезон 2027

Никола Цолов все още няма гарантирано място във Формула 1, но Рейсинг Булс, с чийто болид той направи дебюта си в Мексико, все още не е дал окончателния списък с пилоти за сезон 2027. А един от титулярните пилоти заяви, че не знае какво повече може да направи, за да си подсигури мястото в тима. Във Формула 2 Цолов се намира на второ място в генералното класиране с 200 точки. Пред него е само Рафаел Камара, който има преднина от 5 пункта. Бразилецът вече има сигурно място във Формула 1 за следващия сезон.

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