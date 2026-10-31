Старт на процедурата: 21 съдии влизат в битка за шест места във ВСС

Общото събрание на съдиите в страната, на което магистратите трябва да изберат шестимата си представители във Висшия съдебен съвет (ВСС), започва в събота от 10:00 ч. Заседанието се излъчва в реално време на интернет страницата на съвета, а право на участие в него имат 2275 действащи съдии. Ако до обявения начален час не се регистрират поне половината от тях, събранието ще бъде отложено с един час, след което ще започне независимо от броя на присъстващите.

Изборната процедура ще се проведе в две поредни съботи. Днес магистратите ще изберат председател на заседанието, членове на избирателната комисия и на 29-те избирателни секции (по една във всеки окръжен град и три в София), като същевременно ще определят и времето за изслушване на кандидатите. Избирателната комисия се състои от девет редовни и седем резервни членове, а всяка секция включва по трима редовни и трима резервни представители, пише Сега.

Събранието ще продължи на 7 ноември, когато ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини. За да бъде изборът легитимен, избирателната активност трябва да надхвърли 50%. В противен случай на 8 ноември (неделя) ще се проведе нов избор, който се смята за редовен, ако в него участват не по-малко от 33% от съдиите с право на глас. За избрани се обявяват кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. От тях Народното събрание избира 11 (шестима за съдийската и петима за прокурорската колегия), съдиите излъчват шестима представители, прокурорите вече избраха своите четирима членове, а следователите ще проведат своя избор на 14 и 21 ноември. Парламентарната квота трябва да бъде попълнена на 19 ноември.

Кандидатите за шестте места в съдийската колегия са общо 21. В бюлетината те са подредени по азбучен ред:

• Албена Момчилова – съдия в Софийския районен съд

• Асен Цветанов – председател на Районния съд в Раднево

• Васил Петков – съдия във Военно-апелативния съд

• Васил Пеловски – съдия в Административния съд във Варна

• Весела Евстатиева – зам.-председател на Окръжния съд в Пловдив

• Веселка Златева-Кожухарова – председател на Административния съд в Пазарджик

• Владимир Вълков – съдия в Софийския апелативен съд

• Даниела Александрова – зам.-председател на Софийския районен съд

• Емилия Василева – съдия във Върховния касационен съд

• Красимир Мазгалов – зам.-председател на Софийския градски съд

• Красимира Донева – съдия в Районния съд в Бургас

• Красимира Милачкова – съдия в Административния съд – София-град

• Мария Терзийска – зам.-председател на Окръжния съд във Варна

• Младен Димитров – председател на Районния съд във Велико Търново

• Надя Пеловска-Дилкова – председател на Окръжния съд във Враца

• Роман Николов – съдия в Районния съд в Брезник

• Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд

• Стефан Илиев – съдия в Софийския апелативен съд

• Стою Згуров – съдия в Софийския градски съд

• Тодор Тодоров – съдия във Върховния административен съд

• Явор Колев – съдия във Върховния административен съд

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