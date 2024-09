Северна Ирландия ни топи пред УЕФА за „срамно и недопустимо отношение“ спрямо техните феновете

Ръководството на Ирландската футболна асоциация е изпратило сигнал до УЕФА след двубоя на Северна Ирландия с България в Лигата на нациите. Островитяните се жалват, че на техни фенове са били отказани „основни права“ по време на двубоя с Пловдив и определят отношението на домакините като „срамно и недопустимо“.

От ИФА се жалват, че феновете на гостите са били атакувани от български привърженици след края на двубоя, като няколко запалянковци на Северна Ирландия са пострадали. Според островитяните на гостуващата агитка е бил отказан достъп до вода и тоалетна по време на срещата, което е недопустимо.

