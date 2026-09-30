Шеф на БФС за оставката на Александър Димитров: Не очаквахме! Далеч сме от това да се наречем "добър отбор"

Техническият директор на Българския футболен съюз (БФС) Кирил Котев заяви, че цялото ръководство на централата е разочаровано от лицето, което показа националният отбор на България при нулевото равенство с Естония. "Лъвовете" посрещнаха тима на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и само гредата, ВАР и една страхотна намеса на Кристиан Димитров им помогнаха да избегнат втора поредна унизителна загуба у дома. Преди дни те допуснаха поражение с 1:2 от Люксембург.

Котев реагира на оставката на Александър Димитров

В резултат на тези срещи Александър Димитров подаде оставка от поста национален селекционер, а Котев заяви, че решението ги е изненадало. Но най-вече защото никой в управата на БФС не е очаквал такива резултати от първите две срещи. Той не скри разочарованието си, определяйки представянето като срамно. Котев сподели, че в следващите дни ще се проведат важни срещи, на които да се прецени кой да наследи Александър Димитров начело на националите.

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"Мястото, което си заемаме сега, си отговаря точно"

"На фона на това, което могат футболистите, срамни два мача. И може би това, което се случи, е най-резонното нещо", започна Котев, след което пък се фокусира върху оставката на Димитров: "Не очаквахме, че ще изиграем такива слаби мачове и не бяхме подготвени за това негово решение. Тепърва ще има срещи, ще ги обсъдим нещата и ще се вземат мерки, както и кой да води отбора занапред. Не бяхме подготвени за решението за оставка на Александър Димитров. Така че тепърва ще се разговаря, ще седнем и ще обсъдим нещата и ще се вземат мерки."

В петък, 2 октомври, България пътува за Рейкявик за мач номер 3 в група С/4 на турнира на Лига на нациите и трябва да има треньор, както и щаб. След това пък "лъвовете" няма да се прибират, а ще се преместят в Люксембург и ще имат още едно гостуване на местния тим. След това Котев отговори на въпрос за потенциала на футболистите и дали това са възможностите в момента: "Виждате, че младежкият национален отбор играе добре, 19-годишните играят добре. Значи има потенциал. Ще видим с новия треньор как ще са нещата, но се надявам да подобрим драстично играта. Но сме далече от това да се наречем "добър отбор". Няма какво да го крием и мястото, което си заемаме сега, си отговаря точно."

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