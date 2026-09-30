Украински и руски пилот се биха до безсъзнание в кабината на самолет със 174 пътници: Вдигнаха изтребители заради тях

Самолет на FlyDubai, летящ за Тел Авив, е подал сигнал за бедствие след като екипажът, който е бил от руски и украински пилоти, се е сбил на борда. Според израелския телевизионен канал Channel 12 е възникнал спор между първия и втория пилот, довел до физическа разправа, продължила, докато единият от двамата е загубил съзнание. Всичко това се случвало докато пътническият самолет летял по маршрут Дубай-Тел Авив със 174 пасажери, включително 27 деца.

Самолетът първо е подал код 7700, международния сигнал за бедствие, а след това код 7500, който показва отвличане или злонамерена намеса. Контактът с екипажа е бил загубен и самолетът е бил отклонен към Саудитска Арабия.

Пътници са разказали пред Channel 12, че са чули викове в предната част на самолета. Освен това самолетът внезапно е загубил височина преди да кацне в Саудитска Арабия.

Израелските власти са свикали извънредно съвещание по сигурността и са вдигнали във въздуха два изтребителя преди да стане ясно, че сигналът за бедствие е причинен от бой между пилотите. Flydubai, авиокомпанията, собственик на самолета, потвърди тази информация.

Още: Пилот на МиГ-29 напуска ВВС с писмо към Радев: Летя по 30 минути на седмица, взимаш от бедните и даваш на богатите

Според Ynet самолетът вече е кацнал безопасно на летище Табук.

Междувременно се появи още една версия - че едният от пилотите се опитал да се самоубие и преди това е ранил другия пилот като е повредил и таблото, след което е насочил самолета към земята, като в рамките на минута Боингът се е спуснал на 4 км. Вторият е успял да го спре със сила. Също според някои информации в самолета са пътували израелски военни пилоти, които са проникнали в пилотската кабина и са успели да овладеят самолета, след което са го приземили. Засега тези информации остават непотвърдени.

Междувременно версиите се сменят непрекъснато. Появи се и трета - според Walla нападателят е бил вторият пилот, който бил гражданин на Оман и който намушкал командира на полета - гражданин на ОАЕ, неколкократно с нож, преди да опита да се самоубие.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.