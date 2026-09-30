Първото лице на човечеството? Ето как е изглеждал най-ранният човек преди 300 000 години (СНИМКА)

Учени са успели да направят реконструкция как е изглеждал един от първите хора в света, живял преди повече от 300 000 години, използвайки фрагменти от вкаменелости, за да го "съживят" в невероятно дигитално изображение.

Резултатът – „най-старото известно изображение“ на нашия вид. То показва тъмнокож мъж с дълга черна коса и гъста брада, дълбоки очи, широк нос и пълни устни.

Лицевата реконструкция е създадена от останките на тяло, открито от миньор, работещ на място за добив на минерали в Джебел Ирхуд, Мароко. Това откритие доведе до драматично преразглеждане на историята на човешката еволюция, тъй като показа, че Homo sapiens е поне 100 000 години по-стар, отколкото се смяташе досега, пише Daily Mail.

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Последното откритие хвърля нова светлина върху това как може би са изглеждали нашите предци в най-ранните си дни.

„Археологическият обект Джебел Ирхуд съхранява най-старите фосили, приписвани на Homo sapiens, датиращи от приблизително 315 000 години“, се казва в статията на изследователите, публикувана в списание Heritage.

„Това проучване представя съдебномедицинско лицево приближение, базирано на данни от триизмерен композитен череп, получен от слой 7 на обекта“, гласи анализът на данните.

Изненадващо старият Homo sapiens

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Когато черепът е открит за първи път през 60-те години на миналия век, археолозите смятали, че принадлежи на неандерталец и е на около 40 000 години. Но през 2017 г. учените установили, че черепът всъщност е на около 315 000 години – и е принадлежал на Homo sapiens.

Чрез комбиниране на сканирания, снимки и видеозаписи на фрагмента от черепа, известен като Ирхуд 1, с фосили на челюстни кости и зъби, открити наблизо, изследователите създадоха подробен 3D модел на черепа. След това те използвали съвременен човешки анатомичен шаблон, като го адаптирали дигитално, за да съответства на формата на вкаменелостта, преди да добавят приблизителни слоеве мускули, мазнини и кожа, за да бъде създадено лицето.

Източник: Heritage/mdpi.com

Процесът е довел до две версии на лицето. Едната е опростена научна реконструкция в сиви тонове, подчертаваща основната анатомия на черепа. Другата е реалистичен цветен портрет с кожа, коса и брада, предлагащ на публиката поразителен поглед към един от най-ранните известни предци на човечеството.

Проучването е ръководено от експерта по 3D реконструкция Цисеро Мораес, който живее в Бразилия. Изследователите подчертават, че по-реалистичната реконструкция включва известна степен на артистична свобода.

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Характеристики като цвят на кожата, светлина, прическа и лицево окосмяване не могат да бъдат определени от самите фосилни останки. Вместо това, те се основават на антропологични изследвания на древни и съвременни човешки популации, предоставяйки правдоподобно представяне на това как е изглеждал човек, живял в Северна Африка преди около 315 000 години.

Специалистите също така предупредиха, че дигиталните модели не показват точно как е изглеждал един конкретен индивид, тъй като фосилните фрагменти, използвани за завършване на реконструкцията, вероятно са от няколко различни хора.

Екипът се състои също от изследователи от университета Флиндърс, университета в Павия, университета в Лодз и университета Сайнс Малайзия.

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