Украинците ни тероризират и ни нанасят икономически щети само по телефона: Руска констатация

Дроновете не са единственото нещо, което "дрънка по нервите" на руснаците. От началото на септември десетки социални и медицински институции са били подложени на информационни атаки под формата на фалшиви бомбени заплахи. Това обобщава в своя публикация популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

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Според публикацията, най-сериозният случай бил от Московска област, където на 1 септември над 4000 души били евакуирани от 19 обекта поради заплахи по телефона. Друга вълна от телефонни атаки се случила по време на изборите, когато цел били поне 56 избирателни секции.

"На пръв поглед това не изглежда критично, тъй като обектите не са понесли непосредствени щети. Всяко такова обаждане обаче поставя допълнителна тежест върху службите за спешна помощ, които са принудени да отклоняват вниманието от реални извънредни ситуации. Преки загуби понасят и самите институции, където работните графици са нарушени, машините не работят, а на персонала трябва да се плаща извънреден труд. Общите икономически щети обаче е почти невъзможни да бъдат пресметнати, тъй като включват всички услуги, които не са предоставени навреме", коментира "Рибар".

Каналът уточнява, че не всички телефонни обаждания със заплахи (бомбени предимно) са от Украйна, имало много и от самата Русия, от "симпатизанти на Въоръжените сили на Украйна и от такива, които просто се наслаждават на неуместни шеги. Външната заплаха може да бъде смекчена чрез по-нататъшни удари по Киев, а вътрешната - чрез креативен подход и демонстриране на неизбежността на наказанието".

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