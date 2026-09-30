"МЗ се превръща в Гестапо": Синдикат обвини здравната министърка, че връща тоталитаризма

Национален синдикат "Защита" настоява за оставката на здравния министър Катя Ивкова, тъй като според тях тя се опитва да забранява свободното сдружаване и свободата на словото и връща тоталитарните порядки в страната.

В своя позиция от синдиката информираха, че на 1 октомври 2026г. от 11:00 часа подновява палатковия лагер пред Министерство на здравеопазването и започва организирането на протести с искане оставката на министъра на здравеопазването.

НС "Защита" изложиха своите мотиви.

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"6 месеца няма отговор на нито един от поставените въпроси, свързани с проблеми в сектор „Здравеопазване“. В Бюджет 2026 Министерство на здравеопазването не задели средства за увеличение на възнагражденията на второстепенните разпоредители с бюджет. На въпроса какво предвижда Министерство на здравеопазването в Бюджет 2027 отговор не получихме, а с действията си министерството показва, че ще има намаляване на средствата, а не увеличаване", гласи позицията.

От синдиката се възпротивяват и срещу "неясната „административна реформа“, според която се предвижда да бъдат съкратени над 400 души (не виждаме да има съкращения в самото Министерство на здравеопазването) при неясни критерии и нарушаване разпоредбите на Кодекса на труда".

Гестапо и отнемане на права

Според протестиращите Министерство на здравеопазването се превръща в Гестапо. "Т.е. след като министърът на здравеопазването не желае да води диалог и няма отговор на поставените от нас въпроси, прави опити да отнеме конституционни права на хората – да забрани искане на срещи с нея, забрана за провеждане на протести и всякакъв вид мероприятия за защита правата и интересите на работещите, използвайки структурите на МВР, които ни принуждават да подпишем протокол съгласно чл.65 от ЗМВР", пишат от "Защита".

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"С действията си министърът на здравеопазването на практика се опитва да забранява свободното сдружаване, свободата на словото и връщане на тоталитарните порядки в страната. За министър Ивкова отстояването на трудовите права на работещите, искането на по-високи заплати и по-добри условия на труд е заплаха за националната сигурност и търси съдействието на МВР", допълват те.

"Именно поради тези причини започваме протести, за да не допуснем от страна на министъра на здравеопазването погазване на основни права и свободи на хората, с които могат да защитят своите трудови права, за което ще информираме министър-председател, Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество и Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите към Народното събрание, Европейската комисия, всички посланици на държавите-членки на Европейския съюз в България, както и посланика на САЩ в България", завършва писмото.