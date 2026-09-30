Кабинетът "Радев":

Stop The Schizo представят новия си сингъл "Imperfection" (ВИДЕО)

30 септември 2026, 12:09 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: Stop The Schizo
Stop The Schizo представят новия си сингъл "Imperfection" (ВИДЕО)

Stop The Schizo представят новия си сингъл "Imperfection", който излиза на 30 септември, заедно с официален видеоклип. "Imperfection" поставя началото на по-активен период за Stop The Schizo. Сингълът е първият от няколко нови парчета, върху които групата работи през последните месеци и които ще бъдат издавани последователно в близко бъдеще.

В "Imperfection" характерното за Stop The Schizo смесване на dark pop и по-тъмни музикални влияния среща текст, в който привличането и заплахата съществуват почти едновременно – нещо красиво, което още от самото начало носи в себе си собственото си разпадане. Сингълът идва заедно с нов видеоклип, който е публикуван в официалния YouTube канал на Stop The Schizo в деня на премиерата. 

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Излизането на "Imperfection" е само първата част от новините около групата тази есен. Още нова музика ще последва съвсем скоро, а Stop The Schizo подготвят и няколко концертни срещи с публиката до края на годината. Подробности за тях ще бъдат обявени допълнително.

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Българска музика Stop the Schizo
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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