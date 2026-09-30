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Защитата след обвинението срещу Борислав Сандов: Абсурдно е, разследването се вади преди избори

30 септември 2026, 12:01 часа 815 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Защитата след обвинението срещу Борислав Сандов: Абсурдно е, разследването се вади преди избори

Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов във връзка с казуса "Петрохан". Адвокат Александър Кашъмов, защитник на Сандов, който е с мярка за неотклонение "подписка", обясни пред медиите, че са се съгласили да се повдигне обвинението, въпреки нередовното според тях призоваване, защото уважават следствието и не искат да се създават препятствия пред това, то да си върши работата.

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Обвиненията

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа "Петрохан".

"Сандов е обвинен за това, че на 8 февруари 2022 г., в качеството си на министър на околната среда и водите, е превишил властта си като е сключил споразумение с НАКЗТ и е възложил държавновластнически и контролни функции на сдружението. Целта е била набавяне на облага за неправителствената организация. Тя се е изразявала в неограничен достъп единствено на сдружението и на посочени от него представители в земи в района над хижа "Петрохан", обясни говорителят на Софийската градска прокуратура прокурор Николай Николаев.

Той добави, че според обвинението вследствие на това са настъпили значителни вреди за гражданите и държавата – ограничен е бил достъпът на гражданите и е накърнен престижът на държавата, защото държавновластнически функции не могат да бъдат делегирани на частни сдружения.

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"Обвинението е абсурдно"

Адв. Кашъмов каза, че обвинението е абсурдно и допълни, че Сандов е бил извикан на разпит през март месец, по делото за убийствата при хижа "Петрохан" преди парламентарните избори, а действието в момента се извършва преди президентските избори. По думите му оправомощаване на неправителствена организация, в противоречие със закона, никога не е имало.

"Разследването е образувано през 2022 г. Нямаме отговор на въпроса, защо сега се повдига обвинение. Нямахме представа за съществуването на това производство. Самият следовател го е получил през април тази година", каза още Кашъмов.

"Държавата трябва да надгражда начина, по който да опазва околната среда. Като това винаги в развитите държави става със сътрудничество с другите институции, но и с гражданството, през неговите неправителствени организации. Това се е случвало и в България, и ще се случва и занапред", каза Борислав Сандов.

Той добави, конкретно това рамково споразумение не възлага контролни функции, не създава права, не ограничава ничии права, не създава такива и не води до някакви облаги или до някакви зловредни действия.

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Сандов каза още, че на база подписания с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) не се е случвало нищо. "Беше основа, върху която може да се гради, но сама по себе си тя не дава каквито и да е права или задължения. Законът не изисква да се прави предварителна проверка на такива организации, но са правени много такива и не са констатирани нарушения", посочи Сандов.

Той каза, че докато е бил министър, три пъти се е срещал с представителя на тази организация Ивайло Иванов в министерството, а след напускането на поста си е ходил три пъти в хижа „Петрохан“.

Сандов добави още, че в никакъв момент не се е говорило за заплащане.

Прокуратурата води и второ досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати.

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Петрохан Борислав Сандов Александър Кашъмов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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