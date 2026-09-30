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"Булгаргаз" иска по-висока цена на газа за октомври, КЕВР заплаши да не го приеме

30 септември 2026, 11:42 часа 725 прочитания 0 коментара
Снимка: British Gas
"Булгаргаз" иска по-висока цена на газа за октомври, КЕВР заплаши да не го приеме

"Булгаргаз" настояват за увеличение от близо 6% на цената на природния газ. Общественият доставчик е внесъл искане за цена от 44,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. За сравнение цената на газа за септември е 41,60 евро за мегаватчас. Искането обаче срещна отпор от страна на регулатора. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски настоя дружеството да се придържа към първоначалната си заявка и предупреди, че ако бъде внесено предложение за по-висока цена, комисията няма да я утвърди.

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"Булгаргаз" ще поиска по-висока цена на природния газ за октомври от първоначално предвидената, с увеличение от 0,30 евро на мегаватчас. Това съобщи Людмила Витанова, ръководител на отдел "Цени, пазарни анализи и ценообразуване" в дружеството, по време на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В окончателното заявление сумата ще бъде коректирана на 44,40 евро за мегаватчас, тъй като в нея ще се отрази поскъпването на нидерландската борса TTF, което не е било включено в първоначалните разчети.

Според Пламен Младеновски, ако отчете по-високите борсови цени, дружеството трябва да извади от сметката по-скъпите количества газ, за да запази първоначалното ниво от 44,08 евро за мегаватчас.

"Ако не го направят, ние ще коригираме цената, тъй като по-голямо увеличение към момента е неприемливо", категоричен бе председателят на КЕВР. Той подчерта, че цените за сектора на топлоенергетиката вече надхвърлят прогнозите, а зимните тенденции будят сериозно безпокойство.

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По време на заседанието членът на регулатора Таско Ерменков постави въпрос за очакванията през зимните месеци, когато потреблението расте, а относителният дял на по-евтиния азерски газ намалява. От "Булгаргаз" обясниха, че през зимата ще разчитат на количествата, натрупани в хранилищата през лятото, което ще смекчи ценовия удар, но към момента не могат да се ангажират с конкретни прогнозни нива заради липсата на точни заявки от клиентите.

Официалната крайна цена на природния газ за месец октомври ще бъде утвърдена от КЕВР на закрито заседание в четвъртък (1 октомври).

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Булгаргаз цена на газа КЕВР
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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