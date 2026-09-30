Промените продължават: Емблематична водеща поема ключово предаване по БНТ

Промените в Българската национална телевизия (БНТ) продължават с нови лица в ключови предавания. Журналистът Евгения Атанасова-Тенева става водещ в предаването "Култура.БГ", съобщават от БНТ. От сряда, 30 септември, всеки делничен ден от 11:00 ч. по БНТ 1 тя ще си партнира с Димитър Стоянович.

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"Динамична личност съм. Обичам промените. Работила съм в полето и на вътрешната, и на международната политика. Но винаги е имало едно постоянно присъствие в работата ми – и това е културата. Тя е моя слабост, която се е проявявала и на екран. Щастлива съм, че съм говорила с някои от най-светлите умове, оставили трайна диря. Ценя много работата на колегите си от "Култура.БГ", уважавам всеки от тях и се радвам, че ще бъда част от точно този екип. Тяхната тематика е мисия, който е ангажимент и привилегия за Обществената телевизия. Вярвам, че моят опит и знания ще бъдат от полза", споделя Евгения Атанасова-Тенева.

Снимка: БНТ

Предаването "Култура.БГ" стартира своя 16-и сезон. Започнало като "Денят започва с култура", то успя да се наложи като територия за анализи и дискусии за случващото се в сферата на културата и изкуството у нас и по света.

За Евгения Атанасова-Тенева

Евгения Атанасова-Тенева е един от най-дългогодишните журналисти на БНТ. Кариерата ѝ започва като репортер и водещ на "По света и у нас" и минава през "Панорама", "Екип 4", "Вижте кой", "Светът е 7", "Светът и ние".

Завършва Факултета по журналистика в Софийския университет, специализира в Ройтерс, BBC, ООН и в Колумбийския университет в Мисури, САЩ.