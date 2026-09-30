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Чехия - България: Кога и къде да гледаме младежкия национален отбор в битката за Евро 2027

30 септември 2026, 6:00 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Team Bulgaria
Чехия - България: Кога и къде да гледаме младежкия национален отбор в битката за Евро 2027

Младежкият национален отбор на България до 21 години излиза на терена за деветия си мач от квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2027 година. "Лъвчетата" ще се изправят в пряк сблъсък за победата с Чехия. Срещата е изключително важна и за двата тима, тъй като те се намират на втората и третата позиция във временното класиране. Чехите имат аванс от само една точка пред момчетата на Тодор Янчев.

Чехия U21 - България U21: Дата, начален час и телевизия

Отборът на България влиза в мача с допълнителни сили. В предния кръг "лъвчетата" записаха много престижен успех с 2:1 над непобедения до момента Португалия. "Мореплавателите" поведоха на стадиона в Пазарджик, но родните таланти се събраха и нанесоха своя удар с две попадения на Тодор Павлов и Александър Маринов в последните минути от срещата. По този начин "лъвчетата" се изкачиха на третата позиция в група "В" и са само на точка от втория в класирането Чехия, който има 15 пункта. Португалия води с 19 точки на върха.

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Младежки национален отбор на България

В кой ден и от колко часа е двубоят в Храдец Кралове

Сега младежите ще се опитат да продължат добрата си серия и в мача с Чехия, която ще се изиграе на стадион "Малшовичка Арена" в Храдец Кралове. Двубоят е насрочен за сряда, 30 септември, с начален час 19:00 българско време. В първата среща помежду им, която се изигра на български терен, "лъвчетата" постигнаха победа с 2:1 в София.

Коя телевизия ще излъчи мача между Чехия и България

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Срещата между младежките отбори на Чехия и България от квалификациите на Европейското първенство през 2027 година ще бъде пряко излъчена в родния телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя на живо, е Diema Sport. Ако нямате възможност да гледате мача, то можете да проследите развоя му в спортната секция на Actualno.com и в спортния ни сайт Sportlive.bg!

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Младежки национален отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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