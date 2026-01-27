Шеф в Локо Пловдив за цел на Левски и ЦСКА 1948: До ден-два ще има развитие – трябва само да сложим парафите!

Сагата около бъдещето на звездата на Локомотив Пловдив Хуан Переа продължава с пълна сила, но изглежда, че съвсем скоро ще приключи. Както е известно, 26-годишният колумбийски централен нападател е основната трансферна цел на Левски по време на зимния прозорец. Преди дни обаче собственикът на „смърфовете“ Христо Крушарски призна, че в борбата за подписа му се е намесил и ЦСКА 1948.

ОЩЕ: “Финалът” за Лудогорец, бомба със закъснител в Левски и нож с две остриета за ЦСКА | Точно попадение (ВИДЕО)

Хуан Переа със сигурност ще напусне Локомотив

Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев призна пред колегите от „Гонг“, че до ден-два ще има развитие около трансфера на Хуан Переа. Той допълни, че до финализирането за финализирането на сделката трябва само да бъдат сложени парафите. Босът на „смърфовете“ обаче не уточни накъде точно поема нападателят – към „Герена“ или към Бистрица.

„Съвсем скоро ще има развитие, до ден-два. Трябва само да сложим парафите, бъдете търпеливи. Както каза и г-н Христо Крушарски - има запитване от ЦСКА 1948. Нищо повече не мога да кажа“, заяви Тома Цилев.

Кариерата на нападателя в България

Хуан Переа пристигна в Локомотив Пловдив в началото на септември 2024-та от португалския Коимбра. Тогава „черно-белите“ платиха около 100 000 евро за правата на колумбиеца. До момента централният нападател има на сметката си общо 45 мача за „смърфовете“ във всички турнири, в които се е отличил с 15 попадения и четири асистенции. Переа има договор с пловдивчани до лятото на 2027 година като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 550 хиляди евро.

ОЩЕ: Кандидат за титлата в Първа лига изпреварва Левски за подписа на Хуан Переа?