„Син“ журналист изригна: Дори и в най-нещастния си сезон ЦСКА направи Сираков да изглежда жалък

Известният български спортен журналист Васил Колев скочи на мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков след равенството между ЦСКА и Лудогорец от 11-ия кръг на Първа лига. Бившият председател на „Тръст Синя България“ използва социалните мрежи, за да публикува своето мнение, в което е категоричен, че дори и в най-нещастния си сезон „червените“ са направили боса на „сините“ да изглежда жалък президент.

В повод за думите на Колев се превърна мачът между Левски и Лудогорец през 2023 година, когато „сините“ пуснаха резервите си в Разград, за да попречат на ЦСКА да се бори с „орлите“ за титлата в Първа лига. Спортният журналист бе категоричен, че футболът е за слава и достойнство и винаги има смисъл да се играе – победите и титлите пък са само следствие.

Васил Колев не скри гнева си

Дори и в най-нещастния си сезон ЦСКА направи Сираков да изглежда жалък президент с онова с резервите на резервите в... Posted by Vassil Kolev on Sunday, October 5, 2025

„Дори и в най-нещастния си сезон ЦСКА направи Сираков да изглежда жалък президент с онова с резервите на резервите в Разград през 2023 година. Което даже обясняваше в подкаст като колективно решение. Футболът е за слава и достойнство и винаги има смисъл да се играе… за себе си. Това е даже основният смисъл. Победите и титлите са само следствие“.

„Сигурно разни шмекерчета и утрепки са доволни, че ЦСКА са толкова „глупави“ да позволят на Левски да дръпва с 4 точки начело. Не са, никак не са даже. Ще видите догодина като им светне стадиона, докато основният шмекер ни обяснява за багерите“, изригна Васил Колев.

