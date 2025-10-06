След само 4 месеца на „Герена“: Левски се отказва от бразилски плеймейкър

Ръководството на Левски се отказва от бразилски плеймейкър само четири месеца, след като офанзивният футболист пристигна на стадион „Георги Аспарухов“. Става въпрос за 26-годишния Рилдо, който подсили „сините“ в началото на юни. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, кариоката играе на „Герена“ под наем от втородивизионния португалски Санта Клара като в споразумението между двата клуба има опция за неговото откупуване.

Левски няма да вземе Рилдо за постоянно

До момента обаче Рилдо така и не показва, че има място в Левски и „сините“ трябва да го вземат за постоянно след края на сезона. Бразилецът вече има 18 мача за тима на Хулио Веласкес във всички турнири, в които няма отбелязан гол или направена асистенция. Поради тази причина шефовете на столичани са решили да не активират откупната клауза в договора на Рилдо. Това означава, че той ще се завърне в Санта Клара след края на настоящата кампания.

"Сините" имат достатъчно опции за поста на плеймейкъра

На този етап от Левски няма да бързат с намирането на нов плеймейкър на мястото на Рилдо. Причината е, че Хулио Веласкес разполага с достатъчно футболисти, които могат да играят зад нападателя. В последните мачове той пуска там Евертон Бала. Лятното попълнение Мазир Сула също е вариант за поста на офанзивния полузащитник. Същото важи и за друг нов футболист – алжирецът Акрам Бурас.

