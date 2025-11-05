Войната в Украйна:

"Синя" лудница! Фенове на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА!

05 ноември 2025, 19:35 часа 330 прочитания 0 коментара

Феновете на Левски изкупиха всички билети в определените за тях сектори "А" и "Б" за дербито срещу ЦСКА от 15-ия кръг на Първа лига. Местата за „сините“ привърженици бяха 17 638 и три дни преди сблъсъка всичките са разпродадени.

Феновете на Левски изкупиха всички билети

Продажбата на билети за секторите "В" и "Г", където ще бъдат настанени подкрепящите ЦСКА е далеч по-бавна. До този момент те са купили малко над 6000 пропуска.

Пас към миналото

Срещата между Левски и ЦСКА ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

ОЩЕ: Пловдивското дерби е еманация на абсурдите в българския футбол | Точно попадение (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Левски информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес