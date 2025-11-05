"Синя" лудница! Фенове на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА!

Феновете на Левски изкупиха всички билети в определените за тях сектори "А" и "Б" за дербито срещу ЦСКА от 15-ия кръг на Първа лига. Местата за „сините“ привърженици бяха 17 638 и три дни преди сблъсъка всичките са разпродадени.

Продажбата на билети за секторите "В" и "Г", където ще бъдат настанени подкрепящите ЦСКА е далеч по-бавна. До този момент те са купили малко над 6000 пропуска.

Срещата между Левски и ЦСКА ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

