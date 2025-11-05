Любопитно:

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив се обърна към БФС, негодува заради стар неразрешен казус

05 ноември 2025, 19:54 часа 240 прочитания 0 коментара

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов излезе с позиция в личния си профил във Фейсбук, в която се обърна към ръководството на Българския футболен съюз. Бизнесменът не е доволен от програмата за Първа лига заради мачовете, които се провеждат през седмицата. Според силния човек на "Колежа" не е редно решението да се взима единствено на база на желанието на телевизиите, без да се мисли за хората по трибуните.

Филипов към БФС:

"Обръщам се към вас по въпрос, който повдигнахме още в началото на сезона, но за съжаление и до днес не е намерил своето решение. В целия свят футболът се играе първо за хората, защото именно те му придават смисъл и стойност. В България има няколко клуба с голяма публика и посещаемост, които създават атмосфера, интерес и жив дух в първенството", започва Филипов и пита дали е толкова трудно при изготвянето на програмата да се предвиди мачовете на тези отбори да се провеждат в почивни, а не в работни дни.

Пас към миналото

"Всеки лев, който феновете оставят чрез своето присъствие на стадиона, е жизненоважен за клубовете. Не е редно програмата да се изготвя единствено според желанията на телевизиите, без да се мисли за хората по трибуните", категоричен е бизнесменът, който се обявява против т.нар. „модел бащица“.

"Разберете - на пръв поглед изглежда дреболия, че един мач е насрочен в работно време, но това има дългосрочни последици за цялото общество. Така се губи интересът на феновете, стадионите опустяват, а децата растат без вдъхновение и спортна култура", пише още финансовият благодетел на Ботев Пловдив.

