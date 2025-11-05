Финансовият благодетел на Ботев Пловдив се обърна към БФС, негодува заради стар неразрешен казус

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов излезе с позиция в личния си профил във Фейсбук, в която се обърна към ръководството на Българския футболен съюз. Бизнесменът не е доволен от програмата за Първа лига заради мачовете, които се провеждат през седмицата. Според силния човек на "Колежа" не е редно решението да се взима единствено на база на желанието на телевизиите, без да се мисли за хората по трибуните.

Филипов към БФС:

"Обръщам се към вас по въпрос, който повдигнахме още в началото на сезона, но за съжаление и до днес не е намерил своето решение. В целия свят футболът се играе първо за хората, защото именно те му придават смисъл и стойност. В България има няколко клуба с голяма публика и посещаемост, които създават атмосфера, интерес и жив дух в първенството", започва Филипов и пита дали е толкова трудно при изготвянето на програмата да се предвиди мачовете на тези отбори да се провеждат в почивни, а не в работни дни.

"Всеки лев, който феновете оставят чрез своето присъствие на стадиона, е жизненоважен за клубовете. Не е редно програмата да се изготвя единствено според желанията на телевизиите, без да се мисли за хората по трибуните", категоричен е бизнесменът, който се обявява против т.нар. „модел бащица“.

"Разберете - на пръв поглед изглежда дреболия, че един мач е насрочен в работно време, но това има дългосрочни последици за цялото общество. Така се губи интересът на феновете, стадионите опустяват, а децата растат без вдъхновение и спортна култура", пише още финансовият благодетел на Ботев Пловдив.

Обръщение към ръководството на Българския футболен съюз Уважаеми господа, Обръщам се към вас по въпрос, който... Posted by Илиян Филипов on Wednesday, November 5, 2025