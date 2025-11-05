Войната в Украйна:

Марк Рюте в Румъния: Военното присъствие на САЩ в Европа остава значително

05 ноември 2025, 21:18 часа 250 прочитания 0 коментара
Марк Рюте в Румъния: Военното присъствие на САЩ в Европа остава значително

Генералният секретар на НАТО омаловажи последиците за Алианса от изтеглянето на част от американските войски, които са в Румъния. В Букурещ той заяви, че темата се надценява и отбеляза, че подобни промени се случват непрекъснато.

Още: Рюте: Ракетите "Томахоук" все още са вариант за Украйна

Според Рюте, дори и при новото положение присъствието на американски сили в Европа остава по-голямо, отколкото преди 2022 година, когато започна руската инвазия в Украйна. Миналата седмица Вашингтон обяви завръщане в Съединените щати на една американска бригада, която няма да бъде заместена.

Още: La Stampa: Тръмп и Рюте притискат Италия да купува оръжия за Украйна

Според наличните данни в Румъния са разположени 1700 американски войници, а след промяната ще останат между 900 и хиляда. От години Вашингтон се опитва да преориентира стратегическите си приоритети към Азия, отбелязва Франс прес. В Европа сега са разположени около 85 хиляди американски войници.

Още: Марк Рюте: Тръмп е единственият, който може да постигне мир в Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
НАТО Марк Рюте американски военни война Украйна
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес