Фифо от "Игри на волята" с голям повод за празнуване: Ето колко е пораснала дъщеря му

Бившият шампион от риалити формата "Игри на волята" Филип Атанасов и неговата съпруга Маринела отпразнуваха един от най-вълнуващите моменти в живота си – първия рожден ден на тяхната дъщеря. Малката принцеса стана на една година, а семейството отбеляза повода с тематично парти, изпълнено с нежност, усмивки и много розови детайли.

Малката рожденичка – звезда на деня

От снимки и видеа в Instagram разбираме, че празникът е бил организиран с вкус и внимание към най-малките детайли. Розовите балони, меките пастелни тонове и бялата декорация придават истински празнично настроение. Сред акцентите на партито е била и впечатляваща бяла торта, украсена с фигурка на мишка, която предизвика възхищение сред гостите и последователите на семейството в социалните мрежи.

Главната героиня на събитието очарова всички с розова блузка, светла бяла рокличка и сладка шнолка с цветя. Усмивките ѝ и любопитните ѝ погледи към свещичката на тортата разтопиха сърцата на всички присъстващи.

Филип и неговата половинка заложиха на елегантна визия със стилни бели ризи, която перфектно допълваше темата на празника. Двамата изглеждаха щастливи и горди, споделяйки специалния момент с най-близките си и с многобройните си последователи онлайн.

Една от най-емоционалните части на празника, разбира се, е бил моментът, в който малката рожденичка духна първата си свещичка. Видео от тази трогателна сцена бе споделено в социалните мрежи и бързо събра вълна от поздравления и мили пожелания от фенове и приятели.

