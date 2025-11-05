БСК: Вдигането на вноската за пенсия е мярка, изчерпала ефекта си още преди да е въведена

Работодателите безпрецедентно бойкотираха тристранния съвет днес. Те смятат, че бюджетът е лош и ще доведе до кризи. „Няколко са нещата, които ни притесняват. На първо място това е въвеждането на 2 процентни пункта увеличение на вноската за фонд „Пенсии“. Проблемът е в това, че средносрочната бюджетна прогноза, която беше приета за 2025 г., не предвижда такова увеличение за 2026 г.“. Това каза в предаването „Лице в лице“ след новините по bTV Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК.

„Друг голям проблем е двойното повишаване на данъка върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от 5% на 10%, за което също нямахме предварителна информация и също не беше предвидено в бюджетната прогноза за догодина“, обясни Попдончев.

„Повишаването на максималния осигурителен доход за нас е неясно защо се повишава на 4600 лв. Това, което очаквахме, е повишението да е 4430 лв., както беше предвидено. Не знаем защо получаваме по-голямо число“, каза още той.

По думите му другият проблем е възраждането на идеята за въвеждането на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти, които да бъдат изцяло регистрирани в НАП. „Това означава, че всички производители на софтуер трябва да подадат заявление в НАП и да регистрират своите софтуери. Проблемът е, че ако се окаже, че производителят на даден софтуер, не може да се регистрира, отказват му, или го регистрират и впоследствие бъде дерегистриран, търговецът трябва моментално да смени софтуера с друг, а това е свързано с огромни разходи“, обясни Станислав Попдончев.

„1,2 милиарда лева се очаква допълнително като постъпление от ефект в бюджета. Според наши оценки това ще стигне точно толкова, колкото да покрие ръста на пенсиите за догодина. Тоест това е мярка, която е изчерпала своя ефект още преди да е въведена. На практика тя ще действа само за една година. А следващата година, като се индексират пенсиите, ние отново ли ще вдигнем с 2 процентни пункта осигуровките?“, попита Попдончев.

По думите му няма никакви реформи в бюджета. „От средата на месец септември се отправили покана към министъра на финансите за среща по параметрите на бюджета, каквато се прави със социалните партньори всяка година. Тази година такава среща не беше проведена“, уточни зам.-председателят на БСК.

