"1001 нощ": С нова версия и актриса с български корени в ролята на Шехерезада

Турската актриса Джансу Дере, която има български корени, и актьорът Ибрахим Челиккол ще участват заедно в нова телевизионна продукция – сериала "Binbir Gece Masalları" ("1001 нощ"), който е адаптация на класическата приказна тема. Проектът се реализира от продукционната компания Bozdağ Film и ще се излъчва по дигиталната платформа Tabii, част от държавната медийна група TRT. Сценарият е дело на Атила Енгин, а режисьор е Метин Гюнай, известен с историческите сериали като "Diriliş Ertuğrul" (Възраждането на Ертугрул) и "Kuruluş Osman" ("Осман Основателят"), в чиято главна роля влиза Бурак Йозчивит.

Сюжетът проследява историята на султан Шехрияр, който ще бъде изигран от Ибрахим Челиккол. След предателство от първата си съпруга той губи вяра в хората. Джансу Дере влиза в ролята на Шехерезада - легендарната "разказвачка", която чрез своите истории се опитва да промени съдбата на султана и да върне надеждата в живота му.

По информация от CCN Turk продукцията обещава голям бюджет, мащабна декорна постановка, и международно излъчване в същото време с Турция.

Повече за сериала

Събирането на двамата утвърдени актьори вече предизвиква високо ниво на интерес сред феновете на турските сериали. Сериалът съчетава класически приказни мотиви с модерна продукция и амбиция за международно разпространение, което го прави един от най-очакваните турски проекти за следващата година.

За момента се знае, че снимките са приключили през юли, а датата на премиерата все още не е обявена официално. Някои онлайн източници предполагат, че сериалът ще стартира в края на тази година и началото на 2026 г.

Уточнено е, че продукцията ще има международно излъчване, но регионите и справедливите права за излъчване не са детайлно оповестени