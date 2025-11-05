Пловдивското дерби може да накара БФС да вземе пагубно решение, чийто радетел е Наско Сираков (ВИДЕО)

Скандалът на пловдивското дерби ни накара да си спомним за предложение на Наско Сираков от април 2024 година. Тогава мажоритарният собственик на Левски изложи тезата си, че дербитата трябва да се провеждат без гостуваща агитка. Именно този развой на събитията предвижда спортният редактор на Actualno.com Бойко Димитров. В предаването "Точно попадение" той призна, че случаят с Даниел Наумов, който бе уцелен с бутилка от фен, само би подтикнал Българският футболен съюз да предприема крайната мярка.

"Благодарение на такива простотии ще се вземе това прословуто решение, за което и Сираков е радетел - дербитата да се играят без гостуващата агитка. Според мен това ще е пагубно решение за българския футбол. И без това малко хора ходят по стадионите. Лека-полека се бута в тази посока. Просто се чакат няколко такива поредни изцепки. Ако има и на Вечното дерби нещо подобно...", заяви Димитров.

"Не сме дорасли да имаме такива стадиони. Всички плачем за нови стадиони, но когато се направи и феновете са на 3 метра от терена, виждаме какво се случва. Всички са виновни за тази ситуация", каза още Димитров.

Джем Юмеров изрази възмущението си от фокусирането върху дребнотемия. Според него не се обръща внимание на голямата картина, а именно какви хора ходят по стадионите и какъв образ на футболния фен се изгражда в обществото. Какво още казаха журналистите, гледайте във видеото: