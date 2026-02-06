Голяма легенда на българския футбол представи биографията си

Легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев-Зума представи биографията си на голяма церемония. Творбата е озаглавена „Осмото тепе“ и събра на събитието големи имена както от света на футбола, така и извън него. Присъстваха легенди както на Локомотив, така и на градския съперник Ботев, бивши кметове и министри и настоящи футболисти на „смърфовете“. Представянето бе изпълнено от силни емоции, спомени и бурни аплодисменти.

В залата присъстваха големи имена

В залата присъстваха личности като президентът на България от 2002 до 2012 г. Георги Първанов, президентът на БФС Георги Иванов, бившият президент на БФС Валентин Михов, собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски и още много други хора, по един или друг начин свързани с пловдивския гранд. В речта си легендата Христо Бонев благодари на присъстващите и на близките, които са му помагали през цялата кариера.

Христо Бонев: „Всички те са сега тук“

„Много ме развълнувахте! Нашата черно-бяла общност умее да обича. Искам да благодаря на всички за това мероприятие. Искам да благодаря първо на президента Георги Първанов, който още през 2007 година ме награди с орден "Стара Планина", което и сега е най-високото отличие в България. Смятам, че голяма роля в израстването ми и в моята кариера играе моето семейство. Всички те са сега тук. Аз и съпругата ми благодарим на съдбата, че ни даде доста щастливи мигове да ги изживеем.

„Благодаря на всички, които обичат Локомотив“

Не би било възможно да застана сега тук и да ви говоря, ако още от младите ми години не бяха хората от черно-бялата общност, която ме заля с обич“. Зума благодари и на футболистите, с които е делил съблекалнята. Той подчерта, че е играл с три различни поколения – футболисти с 15-16 години по-големи от него, негови връстници, начело с Георги Василев и плеядата на Едуард Ераносян и Аян Садъков. Речта си Христо Бонев завърши емоционално: „На всички, които обичат Локомотив, им благодаря и искам да им кажа, че аз също безкрайно ги обичам“.

