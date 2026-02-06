Хулио Веласкес: Състезаваме се с финансово по-силни отбори от нас, но ще си борим докрай, за да спечелим титлата!

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде интервю пред авторитетното италианско издание „Gazzetta dello Sport“. В него испанският специалист говори за представянето на родния клуб и битката за титлата в Първа лига. 44-годишният наставник на „сините“ бе потърсен от медията, тъй като през 2018-та бе начело на Удинезе в Серия А. Веласкес обаче няма да запомни с добро престоя си на стадион „Фриули“, след като води „бианконерите“ в 13 мача, в които тимът записа две победи, три равенства и 8 поражения, а впоследствие треньорът бе освободен.

Хулио Веласкес обясни, че в момента Левски се състезава с много по-силни финансово клубове като Лудогорец и ЦСКА. Испанецът обаче е категоричен, че това не трябва да влияе на играчигте му и „сините“ трябва да се борят докрай, за да спечелят титлата.

„Моето настояще е Левски“

„Треньорската професия винаги е била моя мечта и цел. Беше ми много забавно да изучавам съотборниците и опонентите си – игра, движения и тактики. Дойде ми естествено. Винаги съм учил много. Мисля, че любопитството беше движещата ми сила. Благодарен съм за постигнатото досега и съм нетърпелив да продължа да се развивам. Сега съм начело на Левски. На първата позиция в класирането сме. Състезаваме се с финансово по-силни отбори от нас като Лудогорец и ЦСКА, но ще се борим докрай, за да спечелим титлата“.

„Италия е фантастична страна и се чувствах като у дома си. Днес съм различен човек и треньор. Никога не знаеш какво крие бъдещето и може един ден пак да работя в страната. Но моето настояще е Левски. Фокусиран съм и искам да се представим добре, за да спечелим титлата. Аз съм маниак на тема тактика. Уча много. Мисля само за футбол и гледам мачове нонстоп. За мен няма такова нещо като почивка и не се чувствам уморен. Това е стимул и мотивация. Прекарвам часове да гледам видео, за да разбера идеите на треньорите“, обясни Хулио Веласкес.

