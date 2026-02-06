Понижиха перспективата на най-голямата икономика в Югоизточна Азия

Индонезийските акции и националната валута се обезцениха рязко в петък, след като рейтинговата агенция Moody’s понижи перспективата за кредитния рейтинг на страната от „стабилна“ на „негативна“. Това задълбочи разпродажбите на финансовите пазари на фона на засилената несигурност около икономическата политика на най-голямата икономика в Югоизточна Азия, предаде Ройтерс. Икономиката на Индонезия е с размер около 1,4 трилиона долара.

Спад на рупията и акциите

Основният борсов индекс Jakarta Composite Index се понижи с близо 3 на сто, а индонезийската рупия отслабна с 0,36 на сто до 16 885 за щатски долар – най-ниското ѝ ниво от 22 януари. От началото на годината валутата загуби около 1 на сто от стойността си. Акциите са поевтинели с 4,7 на сто от началото на седмицата след спад от 6,9 на сто през предходната седмица.

Още: Силно земетресение удари остров Ява в Индонезия

Решението на Moody’s за икономиката на Индонезия е взето дни, след като индексният доставчик MSCI сигнализира за проблеми с прозрачността, които допринесоха за срив на фондовия пазар. MSCI добави, че разглежда възможността да понижи класификацията на Индонезия поради тези опасения за прозрачността. От началото на годината пазарната капитализация на индонезийските акции е намаляла с около 80 млрд. долара.

Инвеститорите реагираха негативно на опитите на президента Прабово Субианто да ускори икономическия растеж до 8 на сто, като се засилиха опасенията за предвидимостта на политиката, нарастващия фискален дефицит и независимостта на централната банка.

Финансовият регулатор на Индонезия заяви, че потвърждението на рейтинга Baa2 от Moody’s показва, че фундаменталните показатели на икономиката остават стабилни и се подкрепят от устойчив финансов сектор и солиден икономически растеж.

Още: Внезапни наводнения в Индонезия взеха жертви (ВИДЕО)

Държавният инвестиционен фонд Danantara Indonesia също определи запазването на рейтинга като знак за доверие в дългосрочните перспективи на страната, като в същото време призна, че понижената перспектива подчертава необходимостта от институционални реформи и последователност в политиките.

Moody’s изрази загриженост относно ефективността на икономическата политика и признаците за отслабване на управлението, които според агенцията могат да подкопаят дългогодишната репутация на Индонезия, ако се запазят.

Координиращият министър по икономическите въпроси на страната Аирланга Хартарто омаловажи понижението на перспективата, като заяви, че рейтинговите агенции и глобалните финансови пазари „все още не разбират“ новата стратегия за растеж на правителството.