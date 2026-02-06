Спорт:

"При Борислав Михайлов бяхме в задънена улица! Георги Иванов работи от сутрин до вечер, дори не обядва!"

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев се изказа изключително ласкаво за настоящия президент на футболната централа Георги Иванов - Гонзо. По думите му, легендата на Левски е внесла нова енергия в БФС, като работи от сутрин до вечер и дори не излиза извън централата да обядва, тъй като постоянно е в работни срещи. Той отбеляза, че Иванов има концепция и желание за работа, което се е позагубило в последните две години от управлението на Борислав Михайлов.

"В момента се работи много усилено в БФС. Разликите са огромни! В последните две години на господин Михайлов се оттеглих от футбола, защото виждах, че нещата са в задънена улица и няма развитие. Когато Георги Иванов дойде, видях концепция и желание за работа. Само ще ви кажа, че той е от сутрин до вечер във футболния съюз. Не ходи и да обядва! Седи вътре в съюза и работи - от среща в среща. Работи много усилено! Знае какво работи и за мен той е приятна изненада. Това, което виждам като енергия за работа и какво се върши в БФС, е много по-различно", заяви Фурнаджиев пред bTV.

"Това не е работа, която може да се работи между другото. Захванеш ли се, трябва от сутрин до вечер да си в това. В крайна сметка аз съм бизнесмен и трябва да оставя бизнеса, който носи средства на мен и на фамилията ми, за да се захвана с нещо, което изисква цялата ми енергия. Редица хора са говорили с мен, но съм отказвал", добави още Фурнаджиев, който е и ръководител на федерацията по биатлон.

