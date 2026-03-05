Войната срещу Иран излезе от пределите на Близкия изток

Какво се случва с военните действия в Близкия изток? Световни издания правят преглед на събитията.

Дълга война и далеч извън региона

Водената от САЩ и Израел война срещу Иран се разшири далеч отвъд пределите на Близкия изток вчера, след като НАТО свали балистична ракета, насочена към Турция, а подводница на САЩ потопи иранска фрегата край Шри Ланка, убивайки десетки моряци. Това пише британският "Индипендънт". Иран засипа съседите си с ракети и дронове, а Вашингтон се готви да разшири ударите си, като се похвали, че на практика е потопил иранския флот, обръща внимание вестникът.

"Американска подводница потопи ирански военен кораб, чийто екипаж смяташе, че е в безопасност в международни води. Вместо това беше потопен от торпедо. Тиха смърт", цитира изданието думите на американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Хегсет добави, че САЩ са готови да водят дълга война, като в региона пристигат още американски бомбардировачи и изтребители.

"Това никога не е било планирано като честна борба и не е честна борба", каза той. "Бием ги, докато са паднали. Лесно можем да водим тази битка толкова дълго, колкото е необходимо", добави Хегсет.

В същото време НАТО беше принудена да свали иранска балистична ракета, насочена към Турция – и това бе близо до директна атака срещу членка на НАТО, което може да въвлече Алианса в колективен отговор.

15 от 10

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи постигнатия напредък като "15 от 10", отбелязва британският "Телеграф". Според Тръмп САЩ "се справят добре", войските им са в "много силна позиция".

Trump rated the operation against Iran “15 out of 10”



Such modesty! 😁 pic.twitter.com/aqcJgfjwqR — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026

Международната агенция за атомна енергия заяви във вторник, че "няма доказателства" Иран да строи ядрена бомба, отбелязва вестникът. Говорителката на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Шош Бедросян, обаче заяви, че войната е станала необходима, защото Иран е възстановявал програмата си за ядрена бомба в "нови подземни бункери". Тя добави, че е имало признаци, че Иран планира "атака срещу Израел и американските сили в Близкия изток".

Въпрос на инстинкт

Тръмп е подложен на политически натиск заради войната, въпреки че снощи демократите не успяха да накарат Сената да приеме резолюция, която щеше да принуди президента да поиска одобрението на Конгреса за продължаване на ударите. Във вторник, на пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц, президентът Тръмп заяви, че решението му да нареди атака срещу Иран е било предимно въпрос на инстинкт относно намеренията на Техеран, отбелязва "Ню Йорк таймс".

"Водехме преговори с тези лунатици и моето мнение беше, че те ще атакуват първи", заяви той, докато неговият гост Мерц седеше безизразно, описва изданието. "Мисля, че те щяха да атакуват първи, а аз не исках това да се случи. Така че, ако нещо, може би съм принудил Израел да действа. Но Израел беше готов и ние бяхме готови", каза още Тръмп.

Ден по-рано обаче държавният секретар Марко Рубио беше казал точно обратното - че тъй като Израел е щял да действа, Тръмп не е имал друг избор, освен да се присъедини към "превантивен" удар преди Иран да атакува американските бази и съюзници.

Ливан отново е въвлечен във войната

В същото време Ливан отново се озова въвлечен в регионална война, отбелязва френският "Монд". По-малко от седмица след атаката на Израел и САЩ срещу Иран израелските сили продължават да нанасят въздушни удари срещу съседната си държава.

"Хизбула" пое отговорност за най-малко 23 атаки срещу Израел, включително удар с дронове срещу израелски аерокосмически предприятия. Групировката също така заяви, че е ударила с "прецизна ракета" военна база в северната част на страната.

Канада с готовност да се включи?

От друга страна, канадският премиер Марк Карни заяви, че не може да изключи военното участие на страната си във войната, която се засилва в Близкия изток, отбелязва френският вестник "Фигаро".

"Никога не можем категорично да изключим участие", заяви той на съвместна пресконференция с австралийския си колега Антъни Албанезе в Канбера. "Ще подкрепим нашите съюзници".

Въпреки това Карни подчерта, че "САЩ и Израел действаха, без да се обърнат към ООН и без да се консултират със своите съюзници, включително Канада", добавя изданието, цитирано от БТА.