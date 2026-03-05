"Не е моят човек!": Резки откровения в "Ергенът" (ВИДЕО)

Неочакваната поява на трите нови "изкусителки" в "Ергенът" стана повод за напрежение и разтърсване на спокойствието в имението. Въпреки че повечето жени приеха новите си конкурентки с усмивка, Пламена не успя да скрие резервите си. А причината бе лична. Оказа се, че дамата с екзотичен псевдоним Санта Китана е нейна позната, с която е имала конфликт в миналото. Двете имат обща история извън предаването, която не е приключила с щастлив край. Нещо сериозно е развалило приятелските им отношения.

Снимка: bTV

Романтичното приключение в Шри Ланка отново пресича пътищата им и двете участнички успяха да разговарят насаме, обсъждайки старата вражда, в която е замесен бившият партньор на Пламена.

Нови срещи

На фона на бурните емоции във вилата, тримата ергени отново излязоха на три отделни индивидуални срещи.

Марин и Елена се насладиха на спокоен ден, прекаран на плажа сред идилията на океана. А природата им поднесе неочаквана изненада - морски костенурки. Двамата успяха да ги наблюдават заедно и споделиха, че се чувстват приятно в компанията си - симпатиите им бяха взаимни.

Интересен разговор водиха Кристиян и неговата избраница Мария по време на срещата си. Двамата се впуснаха в дълбоки теми и обсъдиха евентуалното си общо бъдеще. Опознаването им разкри подробности относно възгледите им за живот, които се оказаха доста различни.

"Привлечена съм от Крис на базово ниво, но не и ментално", сподели откровено Мария. "Сякаш нещо липсва", добави тя. А пред останалите момичета смело заяви за Кристиян: "Не е моят човек!"

Що се отнася до третия ерген - Стоян, той успя да се сближи със Симона, като комуникацията му с нея става все по-приятна и задълбочена. Въпреки че тя все още не е сигурна в чувствата си, призна, че определено намира общ език със Стоян.