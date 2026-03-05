Подземните "ракетни градове" на Иран се оказаха колосална грешка

Иран прекара десетилетия в изграждането на подземни бункери, за да предпази огромния си ракетен арсенал от унищожение. По-малко от седмица след началото на войната със САЩ и Израел тази стратегия започва да изглежда като грешка, пише The Wall Street Journal. Американски и израелски военни самолети и въоръжени дронове кръжат над десетките пещерни бази, нанасяйки удари по ракетните пускови установки, когато те се показват, за да стрелят. Междувременно вълни от тежки бомбардировачи хвърлят боеприпаси върху обектите и по този начин очевидно погребват иранските оръжия под земята на някои места.

Сателитни снимки, направени през последните дни, показват тлеещите останки от няколко ирански ракети и пускови установки, унищожени при американски и израелски въздушни удари близо до входовете на „ракетните градове“, както иранските власти наричат подземните обекти.

САЩ и Израел намаляват способността на Иран да отвръща на ударите

Техеран успя да изстреля повече от 500 ракети срещу Израел, по американски бази и други цели в региона на Персийския залив от началото на конфликта на 28 февруари, въпреки че много от тях бяха прехванати. С течение на дните все по-малко стават големите ирански залпове, което е знак, че американско-израелските атаки намаляват способността на Техеран да отвърне на удара: Ракети и дронове: Отслабва ли Иран като възможности да вреди - интересни числа.

"Търсим последните останали балистични ракетни установки на Иран, за да елиминираме това, което бих определил като остатъчната им балистична ракетна способност", заяви адмирал Брад Купър - най-висшият американски командир в Близкия изток, на брифинг във вторник. „Виждаме, че способността на Иран да ни удари - нас и нашите партньори - намалява".

Снимка: Getty Images

Техеран, изглежда, е преместил част от ракетите и камионите си за изстрелване от бункерите преди началото на войната, с надеждата да ги предпази от атака, като ги разпръсне. Купър заяви, че САЩ и Израел са унищожили стотици ракети, пускови установки и дронове.

Централното командване на САЩ, което провежда въздушната кампания, заяви на 4 март, че изстрелванията на ракети от Иран са спаднали с 86% за четири дни.

Грешната концепция на "ракетните градове"

Анализатори посочиха, че е вероятно голяма част от останалите запаси на иранците от хиляди ракети със среден и малък обсег да се намират в подземни бази, чиито местоположения са известни на американските и израелските военни. Подчертан е фундаментален недостатък в концепцията за ракетните градове. „Това, което някога беше мобилно и трудно за откриване, вече не е мобилно и е по-лесно за поразяване“, заяви Сам Лейър - научен сътрудник в Центъра за изследвания „Джеймс Мартин“ в Калифорния, цитиран от WSJ.

След като иранските противовъздушни батареи са до голяма степен неутрализирани, САЩ и Израел поддържат бавно движещи се самолети за наблюдение, които летят над известни ракетни бази на някои места. Двете армии атакуват само когато забележат признаци на активност, като използват пилотирани изтребители или въоръжени дронове, казват експерти.

Група бази близо до южния град Шираз явно са били ударени няколко пъти. Търговски сателитни снимки, публикувани от Центъра „Джеймс Мартин“, показват, че мобилни ракетни пускови установки, които очевидно са излезли от един от подземните обекти в близък каньон, са били унищожени още преди да бъдат изстреляни ракети от тях.

Спътникова снимка на Шираз от 2 март, три дни след началото на войната, показва червеникав облак в близост до една от разрушените пускови установки, което сочи, че от ракетата е изтекла азотна киселина. Няколко други пускови установки бяха унищожени, което предизвика пожар. Според Лейър той се е разпространил из каньона.

Снимка: Getty Images

В база, намираща се близо до Исфахан, на 1 март сателит е заснел снимка на неповредена ракетна пускова установка, която явно се е движела по пътя близо до съоръжението. Кратер в пътя наблизо подсказва, че американски или израелски военен самолет е опитал да удари превозното средство, но е пропуснал.

Снимка на същото място на следващия ден разкрива следи от по-късно нанесени тежки бомбардировки на няколко входа към подземното съоръжение. Останки от боеприпаси за разрушаване на бункери могат да се видят около двата входа на тунела, пише Лейър в публикация в социалните мрежи и добавя: "Не е ясно дали входовете са се срутили".

Входът и близките пътища към иранска база близо до Керманшах, изглежда, също са били ударени от тежки американски бомби. В случая е цитирана снимка от 3 март на компанията за търговски сателитни изображения Planet.

Входът на тунела към подземна ракетна база на север от иранския град Табриз, който беше видим на сателитни снимки, направени миналия месец, изглежда срутен на кадри от 1 март, което е знак, че съоръжението е било цел на въздушни удари. Входовете на тунели на друго място близо до Табриз бяха повредени, както показва снимка на Planet сега (всички снимки можете да видите в материала на WSJ).

Според анализатори са били ударени и три други ракетни бази в южната част на Иран, близо до градовете Хорго, Хаджи Абад и Джам. Американските сили атакуват предимно на юг, а израелските - на север.

В някои бази Техеран е построил примитивни подземни силози за изстрелване на ракети, без да е необходимо да изважда системите на открито. Например в южната част на Иран, близо до град Хормудж, Ислямската република разполага с 9 подземни силоза за изстрелване на ракети, без да е необходимо да ги изважда на повърхността. По американските стандарти силозите са примитивни и представляват нещо не по-различно от дълбоки дупки, изкопани в склона на планина, която сочи към близкия Персийски залив. Входът към подземното съоръжение е асфалтиран.

Смята се, че в Хормудж има механичен товарач за преместване на ракетите в силозите по релси вместо на мобилни пускови установки. Техеран пусна видео през 2022 г., показващо съоръжение, което прилича на това край Хормудж, без да посочва местоположението му - то показваше няколко вертикално разположени ракети, движещи се по релси в тунел.

Но анализатори твърдят, че Иран до голяма степен е изоставил идеята за изстрелване на ракети от подземни пускови площадки поради техническите трудности при повторното използване на силозите.

САЩ и Израел продължават с ударите по ирански военни обекти

Снимка: Getty Images

Обединените сили на САЩ и Израел продължават с атаките по ирански военни съоръжения - вчера те удариха поне две сгради в ракетния производствен комплекс "Ходжир" в Хаджарабад, провинция Техеран. Това е обект за изследвания, разработки и производство на ракети с твърдо и течно гориво, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър заяви на 3 март, че обединените сили са "унищожили" противовъздушната отбрана на Иран - според него вече са аут стотици ирански балистични ракети, дронове и пускови установки.

САЩ и Израел продължиха да нанасят удари по полицейски участъци, включително по участъка на иранската киберполиция (FATA) в Керманшах.

Съвместните сили продължиха да атакуват и иранските военноморски сили. CENTCOM обяви на 4 март, че САЩ са ударили или потопили повече от 20 ирански кораба: Подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка - поне 100 моряци се издирват.

Иран пък продължава да напада региона на Близкия изток с въоръжени дронове, осъществява и спорадични ракетни удари. Възможно е да запазва някои от най-мощните си ракети с най-голям обсег за използване като последно средство, ако режимът изпадне в непосредствена опасност от сваляне.

„Никой не може да преброи арсенала им, което означава, че има голяма несигурност колко дълго могат да издържат, което им помага“, казва Декер Евелит - анализатор във вашингтонския мозъчен тръст CNA Corp.

