Акцентът на Пенелопе Крус ѝ създал проблеми в Холивуд

Пенелопе Крус се е чувствала осъждана заради акцента си, когато е започнала кариерата си в Холивуд. 51-годишната актриса, която през годините е участвала във филми като "Карибски пирати: В непознати води", "Убийство в Ориент Експрес", "Вики Кристина Барселона" и много други, разказа как филмовата индустрия се е променила за жените през годините. "Когато започнах, бях на около 19 години. На 18 години започнах да работя и на английски, но говорех много малко английски, защото преди това бях учила френски, така че се озовавах в много ситуации, в които това се възприемаше по начин, който, знаете, беше много деликатен, и това се промени, но все още не е стигнало до мястото, където е просто естествено", сподели испанската звезда пред "Extra".

Още: "Епстийн знаеше прекалено много!": Бой между Брад Пит и Том Круз разгневи Холивуд (ВИДЕО)

Пенелопе Крус разкри как е имало "голяма дискусия" относно кастинга на актьори с акцент. "Когато започнах да работя на английски и в Америка, имаше голяма дискусия, знаете ли, дали да вземеш, или не някого с акцент, и това сериозно се промени, но много бавно", заяви тя, цитирана от БГНЕС.

Успешна кариера и семеен живот

Снимка: Getty Images

Освен заради успешната актьорска кариера, Пенелопе Крус е обичана и поради факта, че създаде стабилно семейство с друга филмова суперзвезда - Хавиер Бардем. Двамата са женени от 2010 г. Срещат се за първи път през 1992 г. на снимачната площадка на филма "Хам, Хам" и усещат привличане. При следващата им среща през 2007 г. на снимачната площадка на "Вики Кристина Барселона" осъзнават, че чувството още го има. Прочетете тук какво разказва Хавиер Бардем за запознанството си с Пенелопе и съвместния им живот.

Още: Тайните на красотата на Пенелопе Крус