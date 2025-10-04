"Славия няма да остане като сираче": Венци Стефанов с послание към "доброжелателите" на "белите"

Славия най-накрая отлепи от последните позиции в класирането на Първа лига. "Белите", които стартираха сезона много трудно и в един от момент бяха последни в елита, започват да събират точки в актива си. Те записаха две равенства в последните два кръга, а снощи се поздравиха и с победа. Славия записа успех с 2:0 срещу Локомотив София с голове на Емил Стоев и Иван Минчев. След края на срещата президентът на клуба Венцеслав Стефанов имаше послание към феновете на "белите".

Венци Стефанов няма да допусне Славия да остане "сираче"

През последните седмици ултрасите на Славия многократно призоваха Стефанов да напусне и дори се стигна до конфликт между двете страни. Сега той беше категоричен, че няма вариант да се оттегли от клуба и да остави управлението на тях. Стефанов даде интервю пред Sportal.bg, в което заяви, че подобен ход би превърнал Славия в "сираче" и той не би го позволил.

"Беше труден мач, но спечелихме и съм доволен. Смятам, че досега Славия се намираше на място в класирането, което не отговаря на възможностите ни. Сега тръгваме нагоре, а и се надявам, че съдбата ще ни върне това, което ни взе в някои мачове, в които заслужавахме да спечелим. Добре сме, не се радвайте - това ще кажа на "доброжелателите", каза Венци Стефанов пред Sportal.bg.

"Казах го и снощи след мача, няма да допуснем това, за което сме се борили 30 години, да отиде на вятъра. Няма как феновете да управляват клуба. Няма шанс! Няма да допусна Славия да остане като сираче. Казвал съм ви, че съм в продълженията. Но не бързайте - в продълженията се играе, докато не прозвучи последният съдийски сигнал", заяви още босът на най-стария столичен отбор.

