Венци Стефанов с нова атака срещу феновете на Славия: Ще има ред на стадиона!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов за пореден път скочи на феновете на тима. Както е известно, в последните месеци двете страни са в доста обтегнати взаимоотношения като на няколко пъти дори се стигна до сериозни скандали пред Сектор А на стадион „Александър Шаламанов“ в столичния квартал „Овча Купел“. Босът на „белите“ говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като обяви, че след всеки мач клубът плаща между 2000 и 5000 лева глоби заради прояви на привържениците.

Венци Стефанов бе категоричен, че е дошло времето феновете да разберат, че на стадиона трябва да се държат прилично. Затова и той ще въведе ред като ще има хора, които ще се грижат за това нещо. Босът на Славия също така коментира и бъдещето на треньора Златомир Загорчич, чийто стол се клати след слабия старт на сезона.

„След всяка среща плащаме между 2000 и 5000 лева глоби“

„Ще има ред на стадиона! Ще има хора, които ще се грижат за това. След всяка една среща плащаме между 2000 и 5000 лева глоби. Това е заради феновете. За мен не бива да е така. Имаме доста опитни играчи в редиците си. Ако взимаме само опитни играчи, как ще даваме шанс на младите. Кога ще ги развиваме и кога ще им даваме път? Ако вземем 17-18 опитни футболисти, ще се класираме примерно на пета или шеста позиция в края на шампионата. Но къде отива школата с 600 деца?“.

„Да, слабо се представяме и допускаме грешки, но аз виждам нещата по малко по-различен начин. Треньорът е този, който определя тактиката спрямо всеки противник и неговите силни или слаби места. Ако това нещо се прави съм сигурен, че резултатите ще са по-добри. Това е доста работа както за треньорите, така и за футболистите“, заяви президентът на най-стария столичен клуб.

