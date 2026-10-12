След дербито: Една от новите звезди на ЦСКА няма да е на линия и за Монако

ЦСКА си спечели заръщане в европейските клубни турнири, като се класира в основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" са все по-близо до първия си европейски мач от години насам, като в първия кръг ще домакинстват на лидера във френската Лига 1 Монако на 15 октомври. Нл за тях има една много лоша новина. Според колегите от "Sportal", Жан-Филип Гбамин най-вероятно няма да бъде на разположение на Маркус Гиздол за сблъсъка с монегаските.

Жан-Филип Гбамин не игра срещу ЦСКА 1948

Новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол дебютира начело на отбора с драматична победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в гостуване от 11-ия кръг на Първа лига. В него той използва Факундо Родригес и Теодор Иванов като двойка централни защитници, а новото попълнение Диниш Алмейда остана неизползвана резерва. Португалецът се присъедини към "червените" през лятото като свободен агент, след като не поднови договора си с Лудогорец. Друг бранител, който не взе участие в срещата, беше Жан-Филип Гбамин.

Още: Безпрецедентен ход на ЦСКА! Настоява рефер да бъде изваден завинаги от професионалния футбол

Гбамин има "лека контузия"

Той също пристигна в ЦСКА през лятото, като една от звездните придобивки. В кариерата си той е играл за отбори като Майнз ц 05 и Евертън. След края на срещата, Маркус Гиздол съобщи, че Гбамин има лека контузия и предстои да се разбере кога ще бъде наличен отново за слекецията на немския специалист. Според информациите, той е под сериозен въпрос за домакинството на Монако и е много вероятно да не вземе участие в първата европейска среща на "червените".

Още: ЦСКА избухна срещу съдийството след драмата в Бистрица: "Върхът на абсурда!"