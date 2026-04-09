След дербито на Пловдив: Фенове на Ботев и Локомотив се млатиха край „Колежа“ – шестима са зад решетките

09 април 2026, 15:20 часа 545 прочитания 0 коментара

Шестима футболни запалянковци са отведени в полицията за противообществени прояви във връзка с пловдивското дерби между Ботев и Локомотив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. На четирима от извършителите са съставени актове по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, един от тях е бил задържан за срок до 24 часа.

В резултат на създадената организация от областната дирекция на МВР за охрана на обществения ред в Пловдив, не са регистрирани сериозни нарушения и инциденти при провеждане на футболния мач, уточняват още от полицията.

Няма пострадали при инцидента

При извършена щателна проверка преди началото на срещата, в единия от секторите на трибуната служители от придадените сили на жандармерията са открили 11 факли с дистанционен детонатор. По образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс са предприети необходимите действия.

Около 23:00 часа, непосредствено след приключване на дербито, в зоната на стадион „Христо Ботев“ се е наложила бърза полицейска намеса заради възникнало сбиване между няколко привърженици на двата отбора. Физическата саморазправа е прекратена без да има пострадали, а всичките шестима участници са били отведени в Шесто РУ.

На трима от тях са съставени актове по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, по силата на които им се налага глоба в размер на 511,29 евро и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок от една година.

Спрямо четвъртия, който е бил задържан със заповед по ЗМВР за едно денонощие, е взето същото административно отношение и преписката е изпратена по компетентност в Районен съд – Пловдив.

Бойко Димитров
