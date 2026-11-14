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След Джеймс Ето'о: ЦСКА разкарва още една африканска звезда

14 ноември 2026, 10:35 часа 594 прочитания 0 коментара

След смяната на треньора ЦСКА вдигна нивото си на терена, като успя да се изкачи до върха в Първа лига. "Червените" успяха да победят и трите отбора от топ 4 под ръководството на Маркус Гиздол. Но една от звездите на "армейците" - Джеймс Ето'о, който беше основен играч за Христо Янев, не намира мястото си при немския специалист. Вече стана ясно, че камерунецът най-вероятно ще напусне ЦСКА, а вече същото се отнася и за Исак Соле.

Исак Соле не спазва указанията на Маркус Гиздол

Вече е ясно, че Джеймс Ето'о няма място в ЦСКА под ръководството на Маркус Гиздол и "червените" ще търсят отбор, на който да го продадат през зимния трансферен прозорец. Според колегите от "Мач Телеграф", вече същото се отнася и за Исак Соле. Той ще напусне "армейците" по същата причина, по която и Ето'о. Двамата не спазват тактическите указания на Гиздол и немският специалист не е готов да направи компромис с това.

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Исак Соле

Соле е бил титуляр 2 пъти при Гиздол

Откакто Маркус Гиздол пристигна в ЦСКА, Исак Соле беше титуляр в едва два мача - срещу Несебър за Купата на България и срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите, когато беше заменен на полувремето. Националът на Централна африканска република пристигна в ЦСКА от Славия в началото на 2026 г. срещу 500 000 евро и очакванията за него бяха големи, но той не ги оправда нито под ръководството на Христо Янев, нито при Маркус Гиздол.

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ЦСКА зимен трансферен прозорец Исак Соле
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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