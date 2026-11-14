Спорт по ТВ днес - 14 ноември

По традиция в събота спортните събития са готови да ни отнемат вниманието за целия ден. Въпреки че паузата за националните отбори вече започна, все пак ще можем да наблюдаваме един мач с марка български футбол. А освен срещи от Лигата на нациите, ще можем да наблюдаваме и някои от световната клубна сцена. Волейболът и баскетболът също са с главна роля днес. А програмата ни е подготвила още голф, ски, хокей на лед и различни бойни спортове.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

09:00 Голф: европейски тур, Макс спорт 2

10:45: Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, Евроспорт 1

13:45: Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, Евроспорт 1

14:30 Футбол: Втора лига, Марек Дупница - Черноморец Бургас, Диема спорт

14:30 Футбол: Лига 2: Екзетър - Челтнъм, Нова спорт

14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига, Евроспорт 2

15:00 Футбол: Ла Лига 2, Реал Валядолид - Кастейон, Макс спорт 4

16:00 Футбол: Лига на нациите, Косово - Израел, Диема спорт 3

16:30 Волейбол: Серия А1, Перуджа - Тренто, Макс спорт 2

18:00 Бокс: Зуфа, Диема спорт

18:45 Волейбол: Берое - Нефтохимик, Max One

19:00 Волейбол: Серия А1, Верона - Лубе, Макс спорт 2

19:00 Волейбол: Таурон лига, Шлепск - Закса, Макс спорт 3

19:00 Баскетбол: България - Испания, bTV Action

19:00 Футбол: Лига на нациите, Норвегия - Уелс, Диема спорт 3

19:00 Футбол: Лига на нациите, Грузия - Унгария, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Лига 2, Флийтууд Таун - Транмиър, Нова спорт

20:00 Хокей на лед: НХЛ, Каролина - Сиатъл, Макс спорт 1

21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин, Евроспорт 2

21:45 Футбол: Лига на нациите, Португалия - Дания, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига на нациите, Австрия - Ирландия, Диема спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Швеция - Босна и Херцеговина, Нова спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Северна Ирландия - Украйна, Диема спорт

22:00 Кеидж уориърс: Галавечер от Лондон, Макс спорт 2

02:30 Баскетбол: НБА, Кливлънд - Далас, Диема спорт 2

04:00 UFC: Ган срещу Хокит, Макс спорт 2