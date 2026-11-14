"Безшумно заплашване": Китай проведе необявени военни учения около Тайван

В началото на ноември Китай проведе мащабни, необявени военни учения в западната част на Тихия океан и около Тайван. Официални представители в Тайпе описаха действията като кампания за „тихо сплашване“, целяща да окаже натиск върху Тайван и други правителства преди важни международни срещи.

Високопоставен тайвански служител по въпросите на сигурността, който пожела да остане анонимен поради деликатността на въпроса, заяви, че в началото на този месец китайските въоръжени сили и бреговата охрана са събрали в региона над 100 кораба, провеждайки учения, които включваха симулирани атаки срещу други въоръжени сили и градове, сред които и тайвански.

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Разполагането на военноморските сили е било по-мащабно от „Justice Mission 2025“ – последните официални учения на Китай, насочени срещу Тайван преди почти година, и едно от най-големите разполагания на китайски военноморски сили досега, заяви служителят. Китай, който разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, засили военния си натиск през последните пет години, което предизвика осъждане от страна на Тайпе и засили тревогата в западните столици относно вероятността от конфликт.

В четвъртък китайският президент Си Цзинпин изнесе важна реч относно политиката спрямо Тайван, призовавайки за мирно „обединение“, без обаче да споменава употребата на сила. По време на последните учения китайска подводница изстреля междуконтинентална балистична ракета от Жълто море към континенталната част на Китай, заяви представителят. „Това е безшумна операция — и всъщност, безшумно заплашване“, заявиха те. „Това е като крадец, който крие пистолет в джоба на палтото си — с дулото, насочено към касиера в банката. Това плаши касиера и го кара да предаде парите, като същевременно се избягва задействането на алармата и пристигането на голям полицейски контингент“, добави още тайванският представител. Китайското министерство на отбраната не отговори на искането на Ройтерс за коментар.

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Министерството на отбраната на Тайван препрати Ройтерс към коментарите, направени от министъра Уелингтън Ку тази седмица, в които се казва, че Китай провежда учения за „блокиране на достъпа“ в западната част на Тихия океан, в които участват самолетоносач и други военноморски формирования.

Китай, който никога не се е отказал от употребата на сила, за да постави Тайван под своя контрол, заяви, че самолетоносачът провежда „рутинни“ учения, които не са насочени срещу никоя страна. Пекин е домакин на срещата на върха на лидерите на АПЕК в Шенжен следващата седмица, където се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин да се срещнат за трети път тази година. Тайван също участва в АПЕК.

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Източник от чуждестранните разузнавателни служби заяви, че „тихите учения без име“, предвид липсата на публично обявление от страна на Китай, изглеждат умишлени, което позволява на Пекин да окаже военен натиск, като същевременно избягва дипломатически отпор. Пекин традиционно провежда учения в края на годината.

В китайските учения са участвали координирани военноморски сили от източното, северното и южното командване на театъра на военните действия, като мащабът на ученията подсказва, че Пекин репетира не само сценарий за блокада на Тайван, но и по-широкомащабни операции в западната част на Тихия океан, заяви тайванският представител. Това също така подсказва усилията на Китай да интегрира регионалните флоти в една единна оперативна сила за далечни морета, добави представителят.

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Мащабът на военноморското разполагане на Китай е намалял тази седмица, като в петък около 70 кораба са действали в рамките на първата верига от острови, според двама тайвански служители по сигурността. Генералният секретар на Съвета за национална сигурност на Тайван Джоузеф Уу публикува късно в четвъртък в X подробности за най-новите разположения, като заяви, че макар броят на корабите да е намалял, „групите на Северното, Източното и Южното командване, както и ударната група на самолетоносача „Ляонин“, продължават да оперират във водите източно от Филипините“. Той добави, че активността на китайските въздушни сили също остава висока в близост до Тайван.

Широко четеният китайски вестник „Глобал Таймс“, подкрепян от държавата, заяви в петък, че ако управляващата партия в Тайван продължи да „търси „независимост, разчитайки на външни сили или военни средства“, влачейки жителите на Тайван в своята военна колесница, тя неизбежно ще се сблъска със сурова отплата“.

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