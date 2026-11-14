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Заради ниски нива на ваксинация: САЩ загуби статута си на страна, елиминирала морбилите

14 ноември 2026, 9:40 часа 804 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Заради ниски нива на ваксинация: САЩ загуби статута си на страна, елиминирала морбилите

САЩ са загубили статута си на страна, елиминирала заразата от морбили. Това се случва за първи път след 2000 година и идва на фона на скок в броя на случаите и спадане на темповете на ваксинация, предава The Wall Street Journal.

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Повече от 5400 случая са регистрирани през 2026 г., като същевременно темповете на ваксинация срещу морбили, заушка и рубеола при децата са паднали до 92,4%. Решението идва сред усилията на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши да ограничи препоръките за ваксини.

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ваксина Морбили САЩ Зараза ваксина срещу рубеола и морбили
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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